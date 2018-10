El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 condenó este viernes al ex comisario bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz y al ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci, por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención ilegal que funcionaron en la División de Cuatrerismo y la Comisaría de Monte Grande, durante la última dictadura militar.



Según el sitio del Ministerio Público Fiscal, ambos represores resultaron sentenciados a prisión perpetua, en un fallo en el que se aplicaron penas de ocho y seis años de prisión, respectivamente, para los ex policías Alberto Faustino Bulacio y Daniel Francisco Mancuso, quienes se desempeñaron como guardias en la comisaría 1ª de Monte Grande.



Además, fueron condenados a siete años y seis meses de prisión a Nildo Jesús Delgado, ex cabo de esa seccional, como partícipe secundarios.



En tanto que los ex oficiales subinspectores de la Policía bonaerense José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, y los ex cabos de la División Cuatrerismo de La Matanza, Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno resultaron absueltos.



El juicio comenzó en octubre del año pasado y analizó hechos de privación ilegítima de la libertad agravada y de aplicación de tormentos contra 125 víctimas, 64 de las cuales se encuentran desaparecidas.

Fuente: Télam