El director de Hidrometeorología de La Plata, Mauricio Saldívar, aseguró que el sismo de 3,8 grados que se registró en la mañana de este viernes con epicentro en Esteban Echeverría, se sintió en la capital de la provincia de Buenos Aires, donde una rajadura en el piso de mármol de la sede del Servicio Penitenciario local obligó a la evacuación del personal.

"El sismo no ocasionó en nuestra ciudad víctimas de ningún tipo ni complicaciones más allá del temblor momentáneo registrado principalmente en un sector del casco urbano y parte de la zona norte", afirmó Saldívar. De hecho, el reporte del SAME platense indica que no hubo heridos ni situaciones de emergencia a raíz del movimiento telúrico.

En la sede del Servicio Penitenciario Bonaerense, en las calles 6 y 35, sin embargo, se rajó un pedazo de mármol del piso y por prevención se decidió la evacuación del personal. "Sólo quedaron unas guardias mínimas, pero se retiró al personal hasta la tarde por si hubiera réplicas", explicaron desde el organismo y detallaron que personal de Infraestructura revisó las instalaciones "y determinó que sólo se trató de una rajadura en el suelo".

"El epicentro estuvo en sudoeste del Gran Buenos Aires, Esteban Echeverría y Canning, de acuerdo a lo que informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres)", dijo Saldívar y detalló que se trató de un "sismo superficial porque ocurrió a una profundidad de 25 kilómetros". El funcionario añadió que "debido a su débil a media intensidad, y a la profundidad en que ocurrió, a este sismo pueden haberlo percibido algunas personas en reposo, o por observar que los objetos colgantes (lámparas, por ejemplo) oscilan. Pero al ser bastante superficial, no genera daños".

"Nuestra zona no es asísmica, pero es la región con menor actividad sísmica del país. De hecho, el otro antecedente histórico que tenemos data de 1888 en el Río de La Plata, con una magnitud de 5.5 grados, muy fuerte", aseveró Saldívar, quién destacó que "esto se da muy de vez en cuanto y siempre con baja magnitud".