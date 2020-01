Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

"No voy a bajar los brazos en memoria de mi hijo" dejó en claro Yésica, mamá de Kevin Reyes, quien perdió la vida en un accidente de tránsito, en la madrugada del pasado 25 de diciembre. El joven se desplazaba en su moto cuando fue embestido por un automóvil, el cual realizó una brusca maniobra, según los testigos. Sin embargo, el conductor no fue detenido, ni siquiera imputado y por lo tanto, los seres queridos de la víctima exigen justicia.

A las 8 debía comenzar su jornada laboral. Por eso, Kevin decidió dar por terminado los festejos navideños, se despidió de su novia y de la familia de ella, y a alrededor de las 3.30, emprendió retorno hacia su casa, situada en la localidad bonaerense de Magdalena. Pero al llegar al cruce de Ituzaingó y Asís fue arrollado por un Renault 9 que efectuó un giro inesperado y prohibido en su dirección.

En consecuencia, el joven sufrió heridas irreversibles, principalmente en su cabeza, al quedar atrapado en su propia moto, la cual "quedó como un acordeón", reflejaron sus familiares. Al hospital San Martín trasladaron a Reyes, quien murió a las pocas horas. Lo curioso del caso se centra en el momento que agonizaba, ya que "se bajó del auto el conductor, con su bebé en brazos, y le dijo a mi hijo: Mirá lo que hiciste borracho de mierda. Me arruinaste la vida. Pero en ese momento apareció un testigo que lo increpó: ¿Cómo le vas a gritar así? ¿No ves que está agonizando? Vos cruzaste mal", relató Yésica, mamá del motociclista, quien unos metros antes había coincidido en un semáforo en rojo con un joven que tripulaba su auto, y con quien mantuvo una conversación amistosa.

.

El automovilista fue quien vio de muy cerca el accidente e intentó socorrer a Kevin, a pesar de la agresividad del otro conductor, identificado como Nicolás Caloni. Al respecto, la madre de la víctima aseguró que "este muchacho vio como Caloni se negaba a hacerse el control de alcoholemia. Incluso la policía intentó cambiar su testimonio y obligarlo a firmar pero él se negó".

Una irregularidad que fue sucedida por tantas otras, según la denunciante, puesto que "están encubriendo todo porque tiene influencias. Al agresor no le hicieron ningún test, el testigo aclaró que venía a gran velocidad y no le cedió el paso a mi hijo, e incluso dobló cuando no tenía que hacerlo".

No obstante, en materia judicial reina la incertidumbre dado que se han dado a conocer los resultados de los peritajes realizados en el lugar del hecho, y por ello las autoridades judiciales intervinientes no han tomado resolución alguna. En referencia a ello, Yésica remarcó que "no tenemos idea por qué no lo detienen. Los testimonios son claros pero ellos nos dicen que hay que esperar a las pericias. Yo no voy a parar, no quiero plata como dice el acusado, sino justicia porque a mi hijo no me lo devuelve nadie. El debe pagar por lo que hizo, pero yendo preso, no con plata".