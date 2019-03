"No hay día, no hay noche, que no piense, que no sueñe con mi hijo, que no trate de reproducir su sonrisa, sus abrazos”, dijo el dirigente radical Federico Storani por Crónica HD. A tres años de la tragedia, Storani volvió a reclamar justicia por su hijo Manuel, que tenía 14 años cuando fue embestido por una lancha en el Delta del Tigre.

Con los ojos llenos de lágrimas y hablando pausado para no quebrarse, agregó: “La vida me cambió para mal. El triple homicida que mató a Manuel, a su mamá (Ángeles Bruzzone) y a otra persona (Francisco Javier Gotti) que iba en la lancha que él mismo conducía, estaba en condiciones de intoxicación y muchas otras cosas. Bajó una lancha a las 11 de la noche, cuando Manuel y su mamá volvían de un festejo de un cumpleaños, y prácticamente los pasó por encima, tanto es así que la lancha siguió marchando cincuenta metros sobre la tierra, estaba la palanca de velocidad al máximo”.

Y agregó: “La persona que le cargó combustible previamente le dijo ‘ustedes así van a a matar a alguien’, los habían echado de una fiesta, venía zigzagueando con la lancha. Todo esto está comprobado en el expediente”, le dijo Storani a Santo Biasatti en su programa “Otro tema” de Crónica HD.

“Lo insólito es que el juez de garantías Diego Efraín Martínez la tiene hace cuatro meses la causa para elevarla a juicio y no lo hace. El fiscal Mariano Magaz hizo muy buen trabajo, reconstruyó el accidente con las mismas condiciones atmosféricas, pero el juez la tiene dormida sin ningún tipo de justificación, y esto me hace creer que hay alteraciones que no corresponden al sistema judicial”, sostuvo Storani.

“Este hombre nunca estuvo detenido, resultó herido en el hecho, una hermana médica lo internó en una clínica privada, se exageraron las heridas que tenía, se tardó en tomarle declaración por eso. A pesar de ser un triple homicida, de tener una vida de tarambana, no estuvo ni un solo día preso”, afirmó el papá de la víctima.

Freddy, íntimo con Santo.

“Por la memoria de mi hijo, voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Es un dolor inmenso el mío, el de sus hermanas, el de mi esposa, el de sus tíos Javier y Mariana que lo adoraban. Nos destrozó la vida”, expresó el dirigente radical que hoy irá con todos ellos al cementerio donde están enterrados Manuel y su mamá.

“Era una adolescente que estaba empezando a vivir, excelente estudiante, buen compañero, querido por todo el mundo, el colegio Cristóforo Colombo al que iba estuvo una semana parado porque estaban conmocionados, y un tarambana, irresponsable, no tiene un solo día detenido. No quiero venganza, quiero justicia. Pero cuando se demora tanto en impartir justicia ante un hecho tan grave como un triple homicidio, con una evidencia tan fuerte , no es justicia”, sostuvo el papá.

“Estaba enteramente feliz, estaba despertando a la vida, se interesaba por la política. Era tímido en algunas cosas y extrovertido en otras. Jugaba ajedrez conmigo, estaba en el equipo de olimpíadas de matemáticas, tenía planificado un viaje para perfeccionar su inglés. Podía dar mucho, y se perdió por una persona con actitud irresponsable, que si hubiese sido con la legislación de otro país estaría preso sin excarcelación. No cuidó la vida de los demás, mató a tres personas. Por la memoria de mi hijo voy a luchar por justicia”, finalizó.