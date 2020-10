Trabajadores feriantes, artesanos y manualistas se movilizaron este jueves a la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de la reapertura de las ferias porteñas y de una "compensación económica" ante la falta de actividad del sector, producto de la pandemia de coronavirus.



Así lo informó Sita Díaz, delegada de la feria la Recova 2 y de la feria de la calle Perú en San Telmo e integrante de Feriantes Independientes de Caba, quien informó que, tras la protesta en la sede del Gobierno porteño, ubicada en Uspallata 3160 de Parque Patricios, presentaron un nuevo petitorio con las demandas del sector.



"Nos volvimos a movilizar a la jefatura de Gobierno de la Ciudad porque creemos que hay una decisión política de no abrir las ferias para que podamos trabajar, teniendo en cuenta que se habilitaron otras actividades económicas y nosotros también tendríamos que estar trabajando y en forma totalmente ordenada y segura", sostuvo Díaz.

Argumentó que "ya son muchos meses sin actividad, sin poder trabajar" en el marco de las medidas tomadas para mitigar los contagios por coronavirus..



En esa línea, la dirigente insistió en su reclamos al Gobierno de la Ciudad al apuntar: "La no apertura de las ferias tienen que ver con una decisión política de (Horacio Rodríguez) Larreta, más que por una cuestión de prevención frente a la Covid-19. Ya hemos firmado acuerdos para las reaperturas pero no nos dan fechas concretas para volver a trabajar"



"Además, estamos reclamando asistencia de alimentos para muchas familias que no pueden hacer frente a la falta de trabajo y estamos pidiendo una ayuda económica porque no pueden comer ni pagar el alquiler. Muchos estamos al borde de la indigencia", remarcó.