Este martes 22 finalizó con gran éxito la XIII Feria Municipal del Libro de La Matanza, en esta ocasión en versión digital. El intendente Fernando Espinoza, quien participó de varias actividades a lo largo de las siete jornadas que duró el evento, se mostró muy feliz y orgulloso de que, “en esta nueva normalidad, que es a través de las nuevas tecnologías y la virtualidad, celebramos con gran suceso nuestra Feria del Libro, que es la fiesta del año de la cultura de toda La Matanza, donde se muestra todo lo que se hizo en cultura desde el distrito”.



Entre otras actividades, se presentaron libros y se conformaron mesas de debate sobre diferentes temáticas relacionadas a la cultura, la igualdad, la filosofía y el derecho al acceso a la educación y a la información. Participaron y expusieron diferentes personalidades como, entre otros: el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; el filósofo Darío Sztajnszrajber; la titular de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel; la socióloga, historiadora y feminista argentina Dora Barrancos; el periodista Víctor Hugo Morales.



Todas las actividades de la Feria del Libro se pudieron seguir y participar desde la plataforma web culturavivalamatanza.com. Para aquellos interesados que no pudieron seguirlas en vivo, o para quienes quieran revivirlas, la mayoría de las actividades quedaron disponibles en esa plataforma.



El acceso a la cultura, la educación y la información, como también el rol del Estado en ese sentido, fue una temática que sobrevoló buena parte de las actividades y exposiciones.



Darío Sztajnszrajber, quien ofreció una charla en el marco de la presentación de su libro Filosofía a Martillazos Tomo 2, dio cuenta de que “saber es poder” y celebró la realización de la feria en forma virtual, a la vez que subrayó el valor del rol del Estado: “los que defendemos el Estado presente decimos que éste puede transformar la realidad. Yo soy lo que soy y hago lo que hago por responsabilidad única de Canal Encuentro, soy emergente de una política pública de un gobierno popular”.



El ministro de Cultura de la Nación, que participó de una de las primeras actividades del evento, felicitó a los organizadores de la feria al afirmar que “hacen lo que tenemos que hacer, seguir avanzando y construyendo en un territorio en el que a veces no estamos acostumbrados a avanzar, el virtual. Y ustedes lo están haciendo hoy con esta feria extraordinaria”.



La secretaria de Cultura local, Silvia Francese, se mostró muy feliz del nivel de participación y de cómo resultó la experiencia. “La verdad es que la feria se desarrolló muy bien en una forma virtual, la forma que nos trajo a todos repentinamente a trabajar de esta manera después de 13 años de organizar este evento multitudinario”.



Liliana Hendel, flamante titular de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades aseguró estar “convencida de que los proyectos son colectivos o no salen, y que, si uno establece vínculos de trabajo y se pone objetivos comunes, entonces el mundo va a cambiar. Tenemos que terminar con las desigualdades y las injusticias”.



Dora Barrancos, quien integró la misma mesa de debate junto a Liliana Hendel, se mostró feliz de ya haber estado “en carne y hueso participando de esta feria que ya es de antología en nuestra región oeste (del conurbano)”, a la vez que resaltó el hecho de que “estemos juntes en este momento, en medio de una encrucijada tan imprevista como es la del COVID-19 que no cede”.



El periodista, locutor y escritor Víctor Hugo Morales, que participa por tercer año consecutivo de la Feria Municipal del Libro, dijo estar “muy emocionado e intrigado porque es la primera vez que me encuentro en una situación que, para mí, por una cuestión generacional, me resulta sorprendente”.



“La Feria del Libro se ha hecho aún en los malos tiempos de los últimos años, cuando había tanto alrededor de preocupante por lo que estaba sucediendo con el país, pero el empecinamiento determinaba que en La Matanza la feria tenía que estar, lo cultural había que defenderlo, y eso me parece formidable”, aseguró.



El intendente Fernando Espinoza, por su parte, agregó que “en forma virtual y en medio de esta terrible pandemia, la crisis global más grande de la época contemporánea, la feria fue distinta, sin dudas. Todos los días tuvimos destacados expositores que a través de plataformas digitales nos acompañaron e hicieron que ésta, la edición 2020, sea una Feria del Libro inolvidable”.



Finalmente, agradeció “a todos los sectores de la cultura y de la educación de La Matanza que estuvieron presentes no sólo durante estas siete jornadas sino todos los días al lado de nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y nuestros adultos mayores. También a los profesores, a los centros de estudiantes, a la universidad y a los universitarios. El acceso a la cultura y la educación es un derecho que tenemos que garantizar sea presencial o virtual, y es un logro que conseguimos entre todas y todos con la realización de esta Feria Municipal del Libro”.