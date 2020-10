Con la llegada del coronavirus al país y la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional el 20 de marzo pasado, los complejos feriales fueron uno de los tantos sectores del comercio que tuvieron que cerrar sus puertas. Uno de ellos, quizá el más importante de la provincia de Buenos Aires, es La Salada.

En las últimas horas y tras siete meses cerrado, el complejo reabrió sus puertas, aunque bajo estrictos protocolos. Según el cronograma establecido por Lomas de Zamora, los locales deberán abrir de acuerdo con su numeración, ya sean pares o impares. Se calcula que, en total, lo harán unos 10.000 locales por vez, mientras que las ferias funcionarán solamente los lunes, miércoles y sábados de 7 a 14.

Durante el tiempo de su inactividad, La Salada se convirtió en corredor fantasma con sus calles desiertas Ahora, la feria volvió a levantar sus persianas. Y los predios Ocean, Urkupiña y Punta Mogote, que la conforman, entre las calles Euskadi, Tilcara, Rivera Sur y Virgilio, empezaron a recibir la visita de clientes.

Ante ese marco, se instalaron los protocolos sanitarios ya consagrados: menos afluencia de gente y menos puestos abiertos para ganar distancia social. En las puertas de acceso dos empleados toman la temperatura y sirven alcohol en gel para restregarse en las manos. No se permite la venta ambulante. Toda la actividad debe desarrollarse en los puestos fijos y tampoco se puede exhibir mercadería fuera de los stands.

Al interior del mercado se ingresa por una puerta y se egresa por la otra a fin de evitar el cruce. El barbijo es obligatorio, se pintaron marcas en el piso para respetar el distanciamiento, se colocaron paneles trasparentes en las entradas de los comercios y los vendedores deben acreditar un permiso de trabajo.

Lejos quedó aquella postal de La Salada transitada por un mundo de gente. En el primer día de su reapertura, los puestos en uso dentro del galpón fueron menos de la mitad y la circulación de clientes resultó ser menor. Sin embargo, los comerciantes no pierden las esperanzas y esperan que pronto todo se vuelva a normalizar.

La palabra del "Rey"

Jorge Castillo dijo que la primera jornada de trabajo no registró una gran cantidad de personas. "La gente por ahora está abriendo los locales, acomodando la mercadería, pero casi no hay público. No sé cómo vamos a trabajar, nuestro público es del interior del país y los contingentes por ahora no podrán llegar", aclaró.