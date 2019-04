En estos días de violencia en las calles, se conoció este miércoles una filmación en la que se ve a un fletero que tapó la rampa para discapacitados y amenazó golpear con un caño a un hombre con discapacidad motriz que le reclamó.



Este último, de nombre Luis, estaba por cruzar la esquina de Congreso y Moldes, en el barrio de Belgrano, y al reclamar al fletero, este lo amenazó. El hecho ocurrió a fines de marzo pero la persona agredida lo hizo trascender durante esta jornada

Luis contó en los medios que le dijo que lo iba a denunciar con la aplicación del Gobierno de la Ciudad, y agarró su celular, el fletero "se sacó de quicio". El hombre volvió a su camioneta, abrió la puerta y agarró un caño de gas que tenía al lado del asiento. Siguieron amenazas y golpes."Si yo te apoyo esto, o te lo tiro, te hago daño", se escucha decir al fletero en el video. "Me vas a sacar fotos, tomátelas porque te rompo la cabeza", continuó y luego lo golpeó.

Por su parte, el fletero acusado habló con TN tras la difusión de las imágenes y dio su versión de los hechos. Según afirmó, Luis, el hombre que lo denunció, le dio un golpe en el capot con su bastón, lo que desencadenó la discusión. "Entiendo los problemas que pueda tener pero no había detenido la camioneta. Cuando él me golpea en el capot ahí sí detuve la camioneta y quedó una rueda en la bajada de la rampa".

"Le estaba interrumpiendo el lugar, eso no lo niego, la rampa es para discapacitados. Pero al lado hay otra rampa", afirmó el fletero. "Él salió a golpearme, yo me defiendo como puedo. Yo no lo agredí a él, no le pegué nunca ni lo corrí, nada", sostuvo Gustavo.