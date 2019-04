El remate del complejo de torres Estrella del Sur, también conocido como el " Elefante blanco" de Avellaneda, fracasó este martes por ausencia de interesados, por lo que se fijará una nueva fecha para otra subasta, informó Hernán Papa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial 12.

"No hubo ningún tipo de postor, no hubo ningún interesado. El remate se llevó conforme a los procedimientos de ley y ahora lo que hay que hacer es buscar una nueva fecha para hacer lo que se denomina una base retasada", reveló a Crónica el juez al salir de la Oficina de Subastas Judiciales, ubicada en Jean Jaures 545.

El juez Hernán Papa a la salida de la subasta. (Crónica/ Ruben Paredes)

Un grupo de propietarios adherentes se congregaron en la puerta de la sede judicial para presenciar el remate, pero no pudieron ingresar porque el juez dispuso que se tenían que anotar 12 horas antes de su inicio, lo que despertó el enojo de los vecinos.

"Nosotros pagamos desde el inicio, toda mi familia hizo un sacrificio para poder pagarlo. Estoy a punto de cumplir 57 años y no califico ni para un préstamo hipotecario, no tengo vivienda, nos estafaron. Yo ya estoy jubilada y no me queda nada. Fue una verdadera estafa", comentó a Crónica con los ojos llorosos Marta Altamare, una de las propietarias adherentes, quien agregó que la venta de las torres ubicadas en avenida Hipólito Yrigoyen al 800 "fue un engaño, hicieron un negocio con nosotros".

Dos de las adherentes, a la derecha Marta Altamare. (Crónica/ Ruben Paredes)

Los adherentes deberán recibir en pesos un 60% de lo que invirtieron, ya que las cifras están estipuladas por una sindicatura ordenada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 12, que decretó en 2017 la liquidación del fideicomiso.

"Iba a pagar todos los meses las cuotas al banco Provincia desde el año 2009. En el 2012 la obra se paró y no nos dieron respuesta, y nos sonó que había algo raro", contó Carolina, una de las propietarias adherentes, y agregó: "Me siento estafada, siento que no pude tener mi casa propia, estoy esperando que por lo menos nos devuelvan algo de lo que pusimos".

El edificio empezó como un emprendimiento que involucraba a Bapro Mandatos y Negocios, Círculo Inmobiliario Emprendimientos y Bainter, y tenían el objetivo de organizar el fideicomiso, construir y vender las unidades, junto con adherentes que abonaron una suma mensual por la posesión.

Se aguardaba la construcción al costo de un complejo de 104.000 metros cuadrados, que incluiría cuatro torres de 27 pisos cada una, parque de juegos infantiles, dos piletas (una al aire libre y la otra interior climatizada), gimnasio comunitario, sauna, guardería y jardín de infantes.

Las obras comenzaron en enero de 2010, sin embargo, dos años y medio más tarde empezó el desfase entre el ritmo de actualización de las cuotas y la inflación, que supuestamente habría complicado cumplir con los plazos y el monto de los pagos mensuales: 287 beneficiarios abandonaron el proyecto.

De acuerdo a lo que explicaron miembros del Bapro a Télam, la obra se paralizó porque "la cantidad de adherentes al fideicomiso se redujo drásticamente en los últimos años previos a su liquidación judicial, como también se redujeron los aportes de fondos para avanzar con las obras. Poner la situación de insuficiencia patrimonial del fideicomiso en manos de la Justicia fue el único remedio para garantizar la resolución imparcial de los conflictos existentes".