Tensión y balas de goma en Villa Azul: feroz reacción vecinal contra operativo antidroga

Un operativo contra el narcotráfico realizado durante la madrugada de este lunes en el barrio Villa Azul terminó con escenas de extrema tensión cuando un grupo de vecinos y familiares de sospechosos atacó a piedrazos a efectivos policiales para intentar frenar el procedimiento.

Todo ocurrió mientras personal de la Delegación de Narcotráfico llevaba adelante un allanamiento en la zona. Según fuentes del caso, a medida que avanzaba el operativo comenzaron las agresiones contra los uniformados, con lanzamiento de piedras y forcejeos para impedir las detenciones.

Uno de los momentos más críticos se produjo cuando los efectivos intentaban trasladar a uno de los sospechosos detenidos. En ese instante, varios vecinos rodearon el patrullero y comenzaron a forcejear con los policías para evitar que se concretara el traslado.

Policía herida durante el procedimiento

Durante los incidentes, una mujer policía fue agredida y sufrió lesiones leves, además de una fuerte crisis nerviosa, por lo que debió ser trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Ante la escalada de violencia, se solicitó apoyo de más efectivos, incluidos grupos especiales y personal de distintas dependencias policiales. Para dispersar a quienes continuaban atacando, la Policía utilizó balas de goma.

Recién tras varios minutos de enfrentamientos pudieron despejar la zona y permitir que el personal de Narcotráfico completara el allanamiento.

Parte de la violenta secuencia quedó registrada en videos filmados por vecinos desde sus viviendas. En las imágenes se observan corridas, gritos y enfrentamientos directos con la Policía, en una escena que generó temor entre los habitantes del barrio.

Ahora, además de la causa por narcotráfico que motivó el procedimiento, la Justicia investiga quiénes participaron de las agresiones contra el personal policial. Las filmaciones serán clave para intentar identificar a los responsables.