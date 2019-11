El Tribunal en lo Correccional Nº2 de La Plata absolvió el pasado jueves a Lucas Grippo (29), acusado por su ex pareja Melina Cruz (29) por amenazas, y dio lugar a investigar a la chica por falsas denuncias y a un familiar suyo por el delito de falso testimonio.

Así resolvió el juez Eduardo Eskenazi en una causa de tres imputaciones por amenazas por parte de Grippo y en que la fiscal María Claudia Cendoya desistió de realizar una acusación. Este es el segundo revés en la denuncia de Cruz, ex pareja del acusado, con quien tuvo una hija y una relación llena de violencia, según la víctima aseguró.

La primera fue la decisión de la Cámara de Apelaciones platense hace algunas semanas al disponer la falta de mérito y la inmediata liberación del joven empleado municipal y docente universitario, quien llevaba detenido 59 días hasta ese momento.

Por otro lado, el abogado defensor de Grippo, Ricardo Callabá, informó que el tribunal "dio curso" a su pedido de investigar a la ex pareja de su defendido por realizar falsas denuncias y a un familiar de ella por el delito de falso testimonio, según publicó el sitio El Día.

Si aún hay denuncias en curso contra el imputado, el joven confía en que tomarán el mismo curso que la causa contra Cruz. Ella, por su parte, criticó que el juicio estaba "arreglado" y que nunca sintió que la fiscal haya "acusado" a Grippo.

"Se terminaron siete años de persecusión constante por falsas denuncias de Melina Cruz y su familia. Me hicieron vivir un calvario que no le deseo a nadie. Mucho menos, pasar dos meses detenido de una manera injustificada, como me hicieron vivir", dijo el acusado y agregó: "Hay un montón de mujeres que sufren violencia de género pero éste no es el caso".

A pesar de la sentencia favorable, Grippo pidió mantener la tobillera electrónica porque marca una zona de restricción a los acercamientos de Cruz.