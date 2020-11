La solidaridad y el homenaje a enfermeros y médicos se juntaron para una causa importante. La Fundación Leandro Olmos firmó un acuerdo con la empresa "Manos Argentinas", por el cual se venderán remeras de edición especial conmemorando el arduo trabajo de los profesionales de la salud, a través de la plataforma Cronishop, y un porcentaje de las ventas irá al ente benéfico que ayudará a los hogares y comedores que albergan a niños.

.

La firma del contrato tuvo como protagonistas a Sonia Concina (fundadora de la Fundación Leandro Olmos) y Gustavo Zuviría (titular de "Manos Argentinas"), quienes sellaron el convenio.

El momento de la firma del convenio (Fernando Pérez Ré/Crónica).

Zuviría sostuvo: "Nos pareció que había un cierta falta de reconocimiento a la gente que da todo, que trabaja en secreto en la oscuridad, y se fue armando esta iniciativa de tratar de hacer un diseño que los homenajee, pero faltaba algo para cerrar la la idea, y nos pareció que tenía que haber cierta devolución al sistema de salud, que ahí cobraba más sentido el proyecto. Gracias a dios, con la gente de Crónica apenas se habló de esta idea, en un lugar, en un minuto, el tratar de generar un proyecto juntos, lo cual me generó una alegría inmensa por nuestra empresa, y porque entre una empresa muy pequeña y un grupo se pueden hacer este tipo de cosas. Esperemos que salga bien, el diseño está realizado por un artista plástico o sea que está todo hecho con mucho amor".

.

Respecto a la remera, la misma lleva una leyenda que dice "Guardianes de la vida", se puede encontrar en todos los talles y en color negro o gris, y busca homenajear a los enfermeros, es por eso, que el dibujo estampado en el mismo, tiene a una enfermera con todos los elemtnos neecsarios paar combatir al coronavirus y un planeta detrás con varios símbolos rojos que representan al COVID-19.

La remera alusiva a los enfermeros (Fernando Pérez Ré/Crónica).

Con relación a la misma (es un diseño único y especial), Zuviría agregó que "el estampado en principio es la cara de una enfermera con todo el protocolo de seguridad que todo el día usan en los hospitales, salas, clinicas y fundaciones y es todo un trabajo. No me puedo poner en el lugar de esta gente que se mata trabajando 24 horas, dando todo su corazón, no se quejan, trabajan en silencio, el homenaje no es solamente a los trabajadores de la salud sino también a todos los trabajadores del mundo, porque esto es un tema mundial, entonces nos parece que el homenaje hace poner en luz lo que hace la gente".

Palabra de Sonia Concina

En tanto, la titular de la Fundación (cuenta con dos hogares de 0 a 3 años y otro de 4 a 10) se mostró emocionada y sostuvo que "queremos agradecer enormemente a Gustavo (Zuviría) y a Manos Argentinas, por haber pensando en nosotros como fundación para darnos el beneficio. La fundación trabaja dedicadamente a los niños, tenemos dos hogares convivenciales en los que tenemos 30 niños viviendo, empezamos la cuarentena y seguimos en la misma con todos lo chicos. Todo el personal que trabaja con nosotros en los hogares, no paró y es personal esencial, si bien no son enfermeros o médicos, sí son personas que cuidan a otras personas y el trabajo de ellos fue muy importante durante este tiempo y sigue siendo muy importante. Por eso, queremos agradecer mucho, y a parte que la fundación ayuda a otras institucuiones en las que hay más de mil niños que participan en merenderos, comedores, entonces todo esto que nos van a donar, va a llegar a mucha gente, porque los niños tiene sus familias respectivas a las que tambien colaboramos".

Ambos representantes se "calzaron" la remera (Fernando Pérez Ré/Crónica)

Consultada sobre el destino de las ventas, Concina agregó que "tenemos muchos destinos para utilizar, ayudamos a los comedores con elementos de alimentacion y les repartimos ropa, higiene personal, aunque dentro de los hogares también necesitamos un montón de cosas, que en este momento hacen falta más que nunca, como el alcohol en gel, barbijos, todas las cosas que necesitamos permanentemente para mantenernos limpios y alejados del virus, en todo eso se va a usar lo que se recaude".

La Fundación hizo frente a la pandemia

Tras casi ocho meses de salir de la "vida normal", la fundadora del organismo fue consultada al respecto de cómo pudieron sobrellevar al situación, y argumentó que "fue duro porque a nosotros nos dejaron de ir voluntarios, se dejaron de recibir donaciones porque la gente al estar aislada ya no salía de su casa, entonces nos ha costado mucho remontar este tiempo, el personal se encuentra bastante cansado. Tuvimos que cambiar horarios para que no hubiera tanto movimiento de gente, se hicieron jornadas más largas del personal, los operadores que cuidan a los niños trabajaban todo el día, hacían menos días pero trabajaban jornadas completas para que no haya tanto recambio de gente. También sufrimos lo de las personas de riesgo o mayores de 60 años, ya que tuvimos que contratar gente aparte para que los reemplazara, asi que ha sido duro. En el caso de los niños gracias dios tuvimos suerte, porque tenemos dos casas grandes y tenemos bastante patio y jardín, y tuvimos lugar para que jueguen, sé de otros hogares lamentablemente que no tienen estos espacios y ha sido mucho más duro. Nosotros gracias dios en ese aspecto seguimos adelante".