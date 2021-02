El furor por las cuentas elevadas en restaurantes parece no tener fín. Una persona publicó en su cuenta de Twitter la factura de una comida para siete personas yse quejó por el valor: según la publicación, la cena para 7 personas le costó 24 mil pesos.

Una vez que la publicación se volvió viral, la usuaria aclaró que el ticket no le correspondía, sino que los comensales fueron otros.

.

El tema disparó miles de mensajes a favor y en contra del precio, pero el verdadero implicado no mostró disgusto, más bien todo lo contrario.

Se trata de Carlos Maslatón, un ex legislador porteño y analista financiero, quien el año pasado alentaba asistir a restonares en plena pandemia del coronavirus, cuando aún no estaban habilitados. En su cuenta de Twitter sostuvo: "Masacre esta noche en Don Julio, de Guatemala y Gurruchaga. Flan y panqueques. Pero los consumen solo mis amigos de la mesa. Yo me limito a mirar."

Masacre esta noche en Don Julio, de Guatemala y Gurruchaga. Flan y panqueques. Pero los consumen solo mis amigos de la mesa. Yo me limito a mirar. pic.twitter.com/QIMDxKZBqn — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 19, 2021

El local gastrónomico está ubicado en el corazón del barrio de Palermo y es considerado uno de los mejores 50 restaurantes del mundo.

Y además, Maslatón subrayó que el total de la cuenta le pareció poco y lo comparó con la cotización del bitcoin.

"Una miseria, 6 personas en Don Julio, arrasamos con todo. Todo por apenas 3/1000 de 1 Bitcoin. En uno de los 50 mejores retaurantes del mundo. Lo barato sale caro y lo caro sale barato", afirmó.