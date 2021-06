Gastón Dalmau está pasando por uno de los momentos de mayor reconocimiento en Argentina, hace un día se coronó campeón del a segunda temporada de Masterchef Celebrity, dónde venció a su colega Georgina Barbarrosa. A horas de su coronación habló con Verónica Lozano sobre su etapa en Estados Unidos.

Recordemos que luego de su última gira en "Teen Angels" (2012), el joven actor emprendió rumbo a la Ciudad de Nueva York, donde estudió producción. Mal no le fue, ya que pudo trabajar en efectos visuales para empresas como Paramount Pictures o Marvel Studios.

Durante la entrevista Dalmau reconoció que lo que más extrañaba de Argentina era “la camaradería que se arma en los grupos de trabajo”, algo que tuvo durante el certamen de cocina, dónde se lo vio disfrutar junto a sus compañeros.

.

Volviendo a su vida en el exterior, expresó que el idioma nunca fue un problema, ya que estudió inglés desde muy joven. comentó Lozano, lo que le daría el pie al ex Casi Ángeles para revelar un dato sorprendente.

“Es muy loco lo que voy a decir, pero allá no saben mucho dónde está Argentina. Y una que otra vez tuve una frase que fue: ‘No sabía que existía gente blanca como vos en Argentina’. Me quedé como... Fue muy fuerte porque fue en un ámbito laboral”, comentó.

Agregó además que por su aspecto suelen confundirlo con un norteamericano. “Me dicen que doy muy gringo. En audiciones tengo problemas porque me dan un rol mexicano, pero no doy. Entonces me cuesta encontrar papeles con los que pueda encajar”, explicó, aunque también aseguró que no bajará los brazos y piensa seguir intentando.

Otro de los momentos destacados de la entrevista, fue cuando el actor dio detalles acerca de su vida en el barrio de West Hollywood (California). Al parecer, por su cercanía con Beverly Hills, se cruza con mucha farándula norteamericana. “Sí, en el barrio mío viven muchos... Las Kardashian siempre van a tomar cafecito ahí cerca de donde vivo”, manifestó, para luego nombrar también al actor Jake Gyllenhaal.

“Los ves caminando por ahí porque en realidad viven en el barrio de al lado, Beverly Hills, donde no hay nada más que casas y mansiones gigantes. Entonces vienen a West Hollywood al gimnasio, a hacer las compras”, indicó el actor y comentó que no le sorprende ver a estas personalidades ya que está acostumbrado.