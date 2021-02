Diego Maradona falleció el pasado 25 de noviembre pasado, y desde ese entonces, no cesan los conflictos en torno a sus herederos. Uno de los últimos es quién se quedó con el anillo que a Diego le habían regalado en Bielorrusia en 2018, como presidente honorario del club Dinamo Brest, que estaría valuado en 300 mil dólares.

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando (uno de los hijos del Diez) y pareja de Verónica Ojeda, dijo en el programa televisivo "Fantino a la Tarde" que la pertenencia se encuentra en manos de Gianinna Maradona, la menor de las hijas que el ex futbolista tuvo con Claudia Villafañe, algo que ella se encargó de desmentir por redes sociales de una manera categórica. "Si me matan buscando un anillo que no tengo, son TODOS CÓMPLICES", escribió.

"Si me matan buscando un anillo que no tengo, son TODOS CÓMPLICES", escribió.

Por su parte, Baudry había señalado: "Tengo el chat de Monona –la cocinera del Diez– diciéndome a quién se lo entregó en mano, y tengo la filmación de Maxi Camargo –asistente de Diego– poniéndoselo en el auto a una de las hijas".

Cuando le preguntan de quién se trataba, el letrado sostuvo sin dudarlo: "Gianinna".

Sin dar nombres, Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla, también había asegurado en un programa de América TV que algunas de esas pertenencias más preciadas -contenidas en una caja- se encuentran en poder de "un familiar".