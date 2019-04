Organizaciones pro-vida intentan impedir que la nena de 11 años, que se encuentra internada y afronta un embarazo por violación en San Juan, acceda a la interrupción legal de su embarazo en San Juan. La menor permanece internada en el hospital de Rawson y declará junto a su hermana de 5 a través del sistema de Cámara Gesell.

Tras la difusión de la noticia, grupos pro vida comenzaron a difundir comunicados ofreciendo apoyo para que la nena no accediera a la interrupción legal del embarazo. Además, se difundió que la nena podría estar embarazada de 19 a 21 semanas y no de 12 semanas como se informó en primer lugar.



Tras sufrir un malestar en la escuela, la nena fue llevada al hospital Rawson de la ciudad de San Juan, donde quedó internada y reveló que su embarazo era producto de la violación perpetrada por su padrastro.



El hombre, según las fuentes quedó detenido por abuso sexual, mientras la madre de la menor fue demorada y era investigada por posible encubrimiento.



La fiscal Claudia Salica explicó que "la denuncia se recibió en el centro ANIVI (Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas) y luego comenzó la investigación penal para tratar de establecer los hechos". En diálogo con TN, la fiscal Salica explicó que la niña recibía asistencia médica y psicológica en el hospital Rawson.



Scalica dijo que que la niña cursa aproximadamente la semana 19 de embarazo y que la denuncia por abuso sexual se realizó el miércoles 27 de marzo en la localidad de Médano de Oro, en el departamento de Rawson, tras lo cual se abrió la investigación.



El padrastro de la niña acusado de abuso sexual, y la madre de la menor de edad acusada por el delito de encubrimiento, fueron detenidos por orden del juez Benito Ortiz, a cargo de la causa.



Scalica informó que mañana al mediodía la niña declarará en Cámara Gesell y también lo hará su hermana de 5 años, en un intento de la justicia para que pueden confirmar el abuso y dar detalles sobre el trato que recibían de sus padres, con ese sistema que protege sus derechos y evita la revictimización de los menores de edad.



"A partir de la denuncia por abuso sexual de la niña de 11 años, decidí ampliar la investigación para chequear el tema de la menor de 5", explicó la fiscal que intentaba determinar si la agresión intrafamiliar se circunscribía a solo una de las niñas.



Y, al respecto, señaló que "afortunadamente, el primer análisis médico legista descartó abuso sexual con acceso carnal" en la niña de 5 años pero, advirtió, "hay que ver si en el relato de la Cámara Gesell se desprende alguna otra conducta".



Por su parte, Nora Schullman, directora del Comité del Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, aseguró este martes que en Argentina "no se cumplen las leyes".



"Las niñas no están en condiciones de ser madres, ni su cabeza ni su cuerpo están preparados. El procedimiento de interrupción legal del embarazo (ILE) se tiene que cumplir. Se necesita educación sexual integral para todas las niñas y niños del país", remarcó la especialista.