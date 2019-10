Por @matiresano

"No tienen sangre en las venas para dar por muerta a alguien que no lo está". El enfático testimonio pertenece a Gladys, hija de la anciana que "resucitó" en una sala velatoria de la localidad bonaerense de Chacabuco en las últimas horas de ayer, luego que las autoridades médicas locales habían confirmado su muerte. No obstante, la mujer continúa con signos vitales, a pesar que su cuadro es irreversible.

En tanto, los fundamentos de los médicos del Hospital Municipal no satisfacen a los familiares, quienes consideraron que "nos dieron una explicación insólita".

En el Hospital Municipal de la localidad bonaerense de Chacabuco, María Muñoz luchaba contra un cuadro avanzado de leucemia, cuyo diagnóstico era por demás desalentador. Justamente, a las 16.30 del último jueves, las autoridades médicas le informaron a su hija, Gladys, que no había más nada por hacer con su madre, de 80 años. En este sentido, la hija de la paciente detalló a Crónica que "nos comunicaron que estaba con los últimos signos vitales, que la habían desconectado". Por lo tanto, a las 19.30 notificaron que Muñoz murió, y en consecuencia sus familiares comenzaron con los trámites correspondientes para retirar los restos del centro de salud y brindarle el último adiós.

La sala velatoria donde se dieron cuenta que la mujer estaba viva.

Al respecto, su hija reconoció que "nos dieron el certificado de defunción. Nada nos hacía sospechar lo que ocurrió después". A las 23.30, el personal de la cochería Olivetto, de la mencionada localidad bonaerense, convocó con urgencia al nieto de María, mientras el resto de sus seres queridos se aprestaba a comenzar el velatorio. Los empleados del servicio fúnebre le pidieron al joven que los acompañara al ataúd porque "ellos vieron a mi mamá con los ojos abiertos, y efectivamente cuando mi hijo se acercó, advirtió que mi mamá estaba con vida", reveló Gladys.

Por esta razón, media hora después, la anciana estaba nuevamente alojada en el establecimiento sanitario, estable, pero con un cuadro muy delicado, según afirmó su hija en las primeras horas de este viernes. En referencia a ello, Gladys dejó en claro que "ahora estamos enfocados en su salud y no tenemos tiempo de decidir y planificar una acción legal contra los médicos del hospital. Ellos nos dicen que estaba sin signos vitales, que habría sido una muerte súbita. Pero es una explicación insólita, y nosotros seguimos sin entender lo que pasó y por eso estamos con mucha bronca".

A su vez, expresó que "esta gente no tiene sangre en las venas para dar por muerta a alguien que no lo está. Yo estoy shockeada, no es fácil superar lo que pasó porque ni en películas lo vi. Lo que nosotros vivimos ni en una película de terror se vio". Afortunadamente, mientras los pronósticos continúan siendo desalentadores, María Muñoz refleja una admirable voluntad contra un cuadro al parecer irreversible. Sin embargo, a pesar del alivio, sus seres queridos e incluso toda la comunidad de Chacabuco no pueden comprender el aberrante suceso, ni tampoco dejar atrás la indignación y el rechazo hacia quienes anticiparon la muerte de la abuela.