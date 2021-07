Flavio "Hijitus" Gastaldi se hizo conocido de la mano de Marcelo Tinelli inmortalizando varios personajes muy recordados en Videomatch como El Desafinado, Cindy López, y fue parte del Show del Chiste. Actualmente el rosarino sigue haciendo humor y asegura no puede vivir sin sus dos pasiones: la música y el humor.

En los 80, Flavio Gastaldi realizaba participaciones en radio y televisión en su ciudad natal, pero también formó parte de “Los Arnaldos”, una banda de rock cuyo nombre era en homenaje a Arnaldo André.

Con esa banda logró sacar material discográfico a fines de los 90, pero recientemente llegó a la plataforma de Spotify. En esas épocas, “Hijitus” era el bajista y compositor de Los Arnaldos, que tuvo como cantante al “Pájaro” Gómez, líder de Vilma Palma e Vampiros.

De la mano de su amigos Pablo Granados y Pachu Peña llegó al ciclo televisivo de Marcelo Tinelli, Showmatch (imagen captura vídeo YouTube).

Fue su gran amigo Pablo Granados quien le avisó en el 93 que Videomatch buscaba sumar integrantes para el próximo año y, como una broma, a los productores le dijo, junto con Pachu Peña que Gastaldi realizaba imitaciones de Hijitus.

Con la complicidad de sus coterráneos granados y Pachu Peña surgió el apodo que lo acompaña hasta el día de hoy. En Videomatch inmortalizó personajes (ideados por él mismo) como El Desafinado, Cindy López, la imitación Mariano Closs. Carolo del Bianco, entre otros.

"Siempre le tuve un poco de fobia a lo administrativo", reconoció “Hijitus” Gastaldi en una entrevistas con la Agencia Nova, y aseguró que "nunca me imaginé hacer otra cosa que no sea la música o el humor".

Las cámaras ocultas de Videomatch

“Hijitus” tocó uno de los temas más comentados entre los miles de televidentes que aún recuerdan las cámaras ocultas del ciclo conducido por Marcelo Tinelli. En relación a este tema destacó que en el inicio “eran reales”.

“En los los primeros años eran todas cámaras reales. Sin embargo, debido a las complicaciones a partir de demandas judiciales (además de que los integrantes del staff eran cada vez más conocidos), las cámaras tuvieron que comenzar a ser preparadas de otra manera”, señaló.

En ese sentido, el humorista rememoró que una vez que una persona en plena cámara comenzó a sentirse mal y hubo que llamar al personal médico para que sea atendido. Incluso destacó que las famosas cámaras ocultan “no se podrían hacer hoy”.

“Esa fue fea, pero son cosas que te pasan en la calle. Creo que lo que hacíamos hace 25 años ahora no se podría hacer; la gente está irascible, es otro país. Está todo más violento, más complicado. Hoy no se podrían hacer esas cámaras. Yo no las haría”, especificó Gastaldi.

La vida post-Videomatch

En 2003, Flavio “Hijitus” Gastaldi decidió abandonar el programa televisivo y se fue a vivir a Ecuador, en donde durante unos meses participó de un ciclo humorístico en la ciudad de Guayaquil.

Su gran amigo Pablo Granados lo convocó al año siguiente para ser parte del exitoso programa “No hay 2 sin 3”, que se emitió por tres temporadas en Canal 9.

Por otro lado, Gastaldi continúa actualmente con su exitosa carrera. Trabajó en Polémica en el Bar y desde hace unos años decidió animarse a la producción de espectáculos con una gran repercusión en la Costa Atlántica dándole oportunidad a otras ciudades.

Así busca alternativa a Mar del Plata, que es el sitio “preferido” por la mayoría y, a la vez, donde más competencia hay. Aún en la postpandemia no paró de trabajar, ya sea en shows privados con todos los protocolos sanitarios o en la obra “Todas para él”.

Además, Hijitus Gastaldi formó parte de los artistas que estuvieron presentes en el regreso de Showmaatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli en Canal 13. El rosarino fue parte del clip "Los Tangueros" tocando su guitarra junto a Pachu Peña y a Dario Barassi.