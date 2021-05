Info General 05-05-2021 19:51 “House of the Dragon”: lanzan las primeras imágenes de la precuela de “Game of Thrones”

HBO contó que el rodaje del spin-off finalmente comenzó en el Reino Unido. En las fotos que compartió se puede ver a los cinco protagonistas: Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Olivia Cooke y Rhys Ifans.