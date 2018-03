Con una masiva protesta, que afectó durante varias horas el tránsito porteño, los movimientos sociales volvieron a hacer sentir su malestar con el gobierno nacional, que decidió recortar miles de planes. Este miércoles, varios grupos como la CTEP, la CCC y Barrios de Pie marcharon -acompañados por representantes de ATE, CTA, Suteba, la Corriente Federal, Aefip, el Polo Obrero, el MST- al Ministerio de Trabajo para exigir al gobierno "que cumpla su palabra de no recortar los programas de trabajo que dejarían sin sustento a miles de familias de los sectores más vulnerables del país".

El reclamo comenzó temprano, con un corte en Corrientes y Callao, desde las 7 de la mañana. A las 10 comenzó la movilización desde la 9 de Julio y San Juan hasta el Ministerio de Trabajo, y luego a la Casa Rosada, donde fueron recibidos por un asistente de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

Allí dejaron un petitorio con el listado de reclamos, en el que denuncian que hay al menos cinco mil personas que a partir del mes de mayo ya no percibirán el aporte económico del gobierno. En ese sentido, remarcaron que si no reciben respuestas favorables a sus pedidos volverán a manifestarse en las rutas de todo el país, en la segunda semana del mes de abril.

"Hoy el presidente Macri va a plantear que bajó 2 puntos la pobreza, no le creemos nada. Si bajó la pobreza en este país es porque subió la indigencia, que no sean miserables, que no nos mientan en la cara", remarcó Esteban "Gringo" Castro.