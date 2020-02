Parece que fue ayer pero ya pasaron seis años de la "Tragedia de Barracas", en la cual hubo 10 muertos entre bomberos y rescatistas en el predio del barrio porteño, y que contó ayer con un emotivo homenaje en el cual participaron familiares, allegados y amigos de las víctimas, además de algunas dotaciones de bomberos de cuarteles cercanos. En tanto, se espera que los familiares se presenten el próximo 10 de este mes en los Tribunales para que la justicia defina si serán querellantes de la causa.

La alarma de las 9.15 y la lluvia que cayó precisamente en ese instante, no hizo más que acompañar las lágrimas de las personas que fueron testigo de un homenaje emocionante como suele ocurrir. A escasos metros del cruce de las calles Azara y Jovellanos, varios carros de bomberos, personal de distintas zonas y particulares, espararon formados el final del sonido de la sirena, que tras al misma tuvo unas palabras del ex comandante del Cuartel de Bomberos de Vuelta de Rocha y padre de una de las víctimas, Jorge Campos, quien habló de su hijo Sebastián y el resto de los "Héroes de Barracas".

Jorge Campos dió un emotivo mensaje (Jonatan Moreno/Crónica).

A continuación, otros familiares dieron un breve discurso y más tarde, el sacerdote Sebastián García (de la Basílica Sagrado Corazón) realizó un responso y rezo por los caídos en el siniestro fatal ocurrido hace seis años. Luego, cada familiar se acercó a una capilla ardiente (con banderas, fotos, flores, remeras y coronas) armada a los pies de un tronco quemado de aquel día, y prendió una velita por su héroe.

El sacerdote García realizó el responso (Jonatan Moreno/Crónica).

Mimi, madre de Campos, lo recordó emotivamente, al decir que "mi hijo era un ser como todo ser humano, no era de esos hijos que era único, era único para mí, porque soy la mamá pero era igual que todos. Mi hijo tenia defectos, virtudes, era el ser más importante dentro de mi vida. Sebastian era un hijo muy mamero, con 34 años se quedaba dormir en casa, si el padre estaba de guardia, pero hoy quiero recordar su vida porque su muerte fue injusta, porque mi hijo no perdió la vida por cosas de la vida, perdió la vida por pallets y dinero en los que no tenemos nada que ver, estaba muy ajenos a todo esto. Quiero recordar su vida porque su muerte fue muy injusta, el poder, la corrupción y avaricia mataron a mi hijo".

Cabe destacar, que la lista de fallecidos aquella mañana era la siguiente: Leonardo Day, Anahí Garnica, Facundo Ambrosi, Juan Monticelli, Maximiliano Martínez, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Sebastián Campos, Pedro Baricola y José Luis Méndez. De los cuales siete eran bomberos voluntarios y tres rescatistas.

Las familias exigen justicia (Jonatan Moreno/Crónica).

En tanto, Liliana (hermana de Baricola), agregó con suma angustia que "hemos sufrido mucho porque primero no nos abrieron las puertas, después el dolor que tuvimos a los dos meses cuando falleció nuestra madre, y después el silencio total. A mi hermana Patricia la dejaron entrar un par de veces a la fiscalía, y le dijeron que no éramos más querellantes, les cerraron las puertas y después no nos enteramos nada. Familiares de un muchacho nos avisó y nos empezamos a mover por nuestros medios, e hicimos todo lo que pudimos para poder llegar a esta audiencia que seré en la Cámara Segunda de Casación donde se definirá si habrá juicio oral y público, y donde queremos tener voto porque a mi hermano lo asesinaron acá y nos corresponde. Hay 17 imputados y van a la indagatoria del 10 de febrero, y así se va a resolver el procesamiento y vamos hacia el camino del juicio oral y´publico, que es lo que pretendemos".

Cómo sigue la causa

El 10 de febrero venidero será un día muy importante para los familiares de las víctimas, ya que la justicia definirá si podrán ser querellantes o no del presunto juici. oral y público que se avecina. Respecto a esto, el abogado de los fallecidos, Javier Moral, contó los pormenores de lo que viene.

"Tras un procesamiento de 17 imputados en este caso, entre funcionarios porteños, agentes de seguridad y algunos responsables de la empresa, logramos que el 10 de febrero, nos reciba la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal, a fin de que se permita a esta familiares ir al juicio oral y publico en rol de querellantes para que se sepa la verdad y no se vuelva a esconder como pasó en todo este tiempo. Luego de aceptados como querellantes por la Sala Sexta, en la cual logramos que no prescriba la causa, logramos hacer inspecciones oculares, logramos los procesamientos, aunque la firma hizo un planteo para quitar a las víctimas como querellantes", sostuvo Moral, quien agregó que "este tipo de causas generalmente eran reservadas a la AFIP u otros organismo de control, pero esto es una de las pocas excepciones en las cuales hay relación directa de víctimas con el estrago, por lo cual entendemos que es una causa en que las victimas tiene que estar en el juicio y lograr que se condene a los responsables en un juicio publico porque no sólo son las víctimas, sino la sociedad en su conjunto la que perdió 10 servidores públicos".