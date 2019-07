En la tarde de este domingo, tres helicópteros dando vueltas generaron incertidumbre entre los vecinos de los barrios porteños de Recoleta, Almagro, Caballito y Parque Patricios que inmediatamente subieron fotos y videos a twitter consultando qué estaba pasando.



Entre las 15 y las 15.10, algunos sorprendidos miraron al cielo por los fuertes ruidos y sacaron sus celulares para registrar los helicópteros que sobrevolaban la ciudad.



"Pasaron como 12 veces, no sabía qué pasaba. La gente se asomaba a los balcones, no entendía nada", comentó Anabella, vecina de Almagro.



Todavía no se sabe el motivo ni la procedencia de los mismos pero, como suele pasar hoy en día, decenas de usuarios de la red social Twitter se hicieron eco del misterioso hecho.



Incertidumbre por tres helicópteros sobrevolando la Ciudad pic.twitter.com/7FM5Um54Xy — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 7 de julio de 2019

Algunos señalaron que se trataba de vuelos de práctica, dado que el 9 de Julio, por tratarse de una fecha patria, hay desfile. Se podría tratar de naves de la Fuerza Aérea.