Médicos infectólogos coincidieron este viernes en que "es posible" implementar breves salidas para los niños, como dar una vuelta cerca de sus casas, aunque advirtieron sobre la dificultad de regular esa actividad sobre todo en lugares con alta densidad de población, como barrios de los centros urbanos, en el marco de las evaluaciones para la flexibilización de la cuarentena en ese sector de la población.



"Creo que es posible que los niños den una vuelta por el barrio, lo difícil es regularlo; hay posibilidades, pero no es lo mismo un lugar con menos densidad de habitantes que barrios de la ciudad de Buenos Aires", dijo la infectóloga Carlota Russ, que integra el comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández sobre el nuevo coronavirus.



Russ, miembro del comité de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y pediatra de la Fundación Hospitalaria, explicó que "en un lugar menos poblado, podes decir que salgan a tal hora, por una vereda o por número de documento; pero en un barrio de CABA con edificios tendríamos que saber la cantidad de niños que hay".



La especialista insistió en que las salidas de los niños, en caso de flexibilizarse la cuarentena, tendrían que ser muy barriales o locales, porque "hay que evitar que un paseo de 30 minutos con un niño no se transforme en uno de dos horas con cinco chicos", agregó Russ en diálogo con radio La Red.

En ese sentido, la jefa de Epidemiología del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile, también miembro del comité de asesores del Gobierno, coincidió en que tuvo buena acogida el planteo de flexibilizar el aislamiento "con los más chiquitos".



"Fue un planteo concreto, que se empiece a pensar en una apertura de salidas para los más chicos, sobre todo para menores de 5 años, como caminatas saludables al lado de un hermano grande o un adulto con el adecuado distanciamiento", apuntó Gentile.



La médica, también presidenta de la SAP, aseguró que "se está percibiendo ansiedad en los chicos, y los padres y madres refieren a pediatras que se encuentran con situaciones más difíciles de manejar con ellos". "Los niños no te dicen con palabras `estoy deprimido`, pero expresan en acciones y se ponen más irritables o ansiosos", refirió la especialista.



"Las formas y definición de la flexibilización del aislamiento para los niños, en una situación controlada, según la normativa vigente, la realizará el presidente", puntualizó. Gentile también subrayó la importancia de "poner en agenda" a los infantes en el aislamiento preventivo y obligatorio, debido a que los medios de comunicación y las medidas oficiales se focalizan en normativas apuntadas a los casos críticos, que son los adultos y las personas mayores.

"Es importante hacer escuchar una voz para los chicos y también me preocupa que se realicen los controles pediátricos, porque siguen tendiendo las patologías habituales, además de vacunarlos según el calendario oficial recomendado", remarcó la médica.



Al respecto, Gentile detalló que el lunes comienzan a vacunarse los niños menores de 2 años para recibir la dosis de antigripal y la Triple Viral (que previene por el brote de sarampión) y las embarazadas.



Por su parte, la médica infectóloga del hospital Italiano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Maria Laura Barcán, sumó su adhesión a la iniciativa de ablandar el aislamiento obligatorio dispuesto el 20 de marzo en el caso de los niños.



"Si llevan barbijos, mantiene el distanciamiento y manos limpias, los niños no son contagiosos porque, además, no es un virus que se aerosoliza, como el sarampión, la varicela o la tuberculosis, sino que se transmite por gotas", dijo a Barcán.

La médica resaltó también que deben "ser salidas breves, cerca de las casas y acompañados por un adulto porque, según estudios realizados, son bastante difíciles los efectos que puede tener el aislamiento en los chicos, sobre todo en los más chiquitos".



En tanto, la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, aseguró que "hay que felicitar a los más chiquitos y a los adolescentes, que son los que mejor han cumplido con el aislamiento, y hay que decírselo a los chicos, que son los que más resignaron de su vida cotidiana, empezando por la escuela".



"Si bien los estados pueden restringir algunos derechos de la familia, incluidos los niños, en situación de emergencia, hay que contemplar los derechos y el interés superior de los niños, y por eso se recomienda en casos de aislamiento que se piense como podemos avanzar en salidas muy pautadas y cuidadas", planteó Graham, al comentar el diálogo que mantuvo durante una reunión con el presidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.