El dólar para la venta al público subió, este lunes, 0,82% y cerró en $45,927 promedio para la venta al público, debido al ruido que generaron en los mercados internacionales las definiciones del presidente Donald Trump respecto del comercio de los Estados Unidos con China y una nueva tensión en la relación comercial de ambas potencias.



En el mercado mayorista la divisa estadounidense avanzó 0,47%% para finalizar en $44,65,

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, detalló que "en la rueda tuvo un claro impacto del nerviosismo internacional producto de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China" y por eso "la divisa norteamericana operó con muchos altibajos y marcada volatilidad pero con un ajuste moderado respecto del cierre anterior".



El presidente Donald Trump volvió tensar el avance de las conversaciones con China hoy cuando a primera hora publicó en la red Twitter los Estados Unidos pierden miles de millones de dólares con Beijing, y prometió que protegerá a la economía de su país. "¡Perdón, pero no vamos a seguir haciendo eso!", dijo por esa red social.



Quintana aseguró que la oferta de dólares pudo controlar el movimiento del mayorista, "suavizando una corrección que en la primera parte del día había mostrado un exceso en la reacción local", dijo.



Al tiempo que destacó que sin intervención oficial "el mercado encontró cierta moderación en el ajuste de los precios debido al buen flujo de ingresos verificados en la fecha".



En tanto, Christian Buteler, analista financiero, explicó que el contexto internacional afectó la moneda local que "así y todo el precio del dólar fue de mayor a menor cerrando en línea con las monedas de la región".



Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, aseguró que desde el comienzo del día el dólar fue demandado y subió hasta operarse a $45,40 en el Mercado Único y Libre de Cambios "ante las noticias de Estados Unidos que proyectan una suba de aranceles a China, que no se llegó a concretar".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$746 millones y no se registraron operaciones en el mercado de futuros MAE.



Mientras que en el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 1.246 millones, un 17% más que viernes. Los tramos cortos concentraron algo más de 55% del total operado con precios de $46,62 y $48,72 para los vencimientos de mayo y junio. Mientras que para octubre, se operaron US$ 76 millones a un precio final de $ 57,98.



Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una baja de tasas de las Leliq de 23 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 73,530% para un total adjudicado de $217.215 millones.



A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $20.629 millones.