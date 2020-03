La búsqueda de Claudia Repetto, la mujer de 53 años desaparecida desde el último domingo en Mar del Plata, continuaba esta miércoles en distintos puntos de la ciudad con intervención de cerca de cien efectivos de Bomberos, Prefectura y Policía bonaerense, que incluye la asistencia de perros en los rastrillajes, informaron fuentes policiales y judiciales.



Los investigadores trabajan además en la localización de Ricardo Rodríguez, la ex pareja y vecino de Repetto, a quienes los hijos de ella acusan de haberla secuestrado.



La desaparición de la mujer fue denunciada el lunes por su familia, luego de que se ausentara sin aviso de su trabajo en un hotel ubicado en el centro marplatense, y tras más de 24 horas de rastrillajes con personal especializado y drones, no se pudo obtener ninguna información sobre ella.



Tampoco pudo ser localizado Rodríguez, un hombre que vivía delante de la casa de Repetto en el barrio Termas Huinco, en el sur de la ciudad, y con quien tuvo una relación hasta hace siete meses, a la que los hijos de la mujer describieron como "violenta".



El hallazgo de documentación de una moto del hombre en la zona de la reserva natural del Puerto, el lunes por la mañana, activó la búsqueda en esa área de pantanos y gran vegetación, ubicada entre la terminal marítima, los balnearios de Punta Mogotes y la sede deportiva del Club Aldosivi, pero las tareas no arrojaron resultados positivos.

Claudia Repetto y Ricardo Rodríguez son buscados por la policía.



Luego, las pesquisas se extendieron a las inmediaciones de la vivienda de ambos, en la calle Don Orione al 1500, y en la zona de Punta Mogotes y Acantilados, a lo que sumó el análisis de cámaras de seguridad y monitoreo municipales.



El fiscal a cargo de la investigación, Fernando Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, estuvo presente durante esta jornada por la mañana en el inmueble del sospechoso, y confirmó que "el hombre presionaba a Claudia con escuchas e invasión de su vida privada", y aseguró que el hombre había puesto un caño en una pared para espiarla.



Cristian González, hijo de Repetto, dijo que "el fiscal y la policía están trabajando desde temprano con perros en la casa de ella y de él, conectadas por una pared, y también analizando cámaras y el testimonio de un testimonio que dice que se los vio el lunes por la noche y que él la estaba forzando".

.



El joven detalló que el último contacto concreto con la mujer lo tuvo un amigo de ella, que debía pasarla a buscar el domingo por la noche, luego de haber estado juntos con otro grupo de personas en un asado horas antes.



"Cuando él iba a salir para la casa de mi mamá, recibió un mensaje de que no fuera porque se sentía mal. Pero nosotros insistimos en que ese mensaje no lo escribió ella, porque es muy raro, muy seco, y además ella solía mandar audios. Ella no durmió en su casa porque la cama estaba hecha", señaló González.



A partir de la desaparición de Repetto, el Movimiento de Mujeres y Diversidad marplatense convocó para hoy una marcha en Luro y Mitre, para reclamar su "aparición con vida", y repudiar a su vez el femicidio en la ciudad de Jordana Belén Rivero, quien fue arrojada desde un balcón el lunes último.