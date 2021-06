La modelo e influencer Ivana Nadal generó una enorme polémica luego de que intentara sortear un juego de ollas y sartenes de la marca reconocida marca Essen en su cuenta oficial de Instagram, y tuviera un percance con la proveedora de eso elementos de cocina.

El asunto es que la proveedora que realizaba el canje del producto canceló la rifa, luego de que no quedara satisfecha con cuestiones que no dio a conocer aún, sobre el pacto que hizo con la mediática. Por ese motivo, la modelo tuvo que devolver el juego de ollas y sartenes.

Sin embargo, Nadal devolvió los productos en mal estado, como si hubieran sido usados más de una vez. "Suciaaaa" enfatizó en una historia de Instagram la vendedora de " Cocina fácil con nosotros" (@cocinafacilconnosotros), que pone a la venta los productos de la reconocida marca de ollas de aluminio fundido.

El posteo de la vendedora de ollas y sartenes.

"Me vine a buscar las piezas que había quedado en hacer el sorteo con esta mina. Quiero mostrarles en qué condiciones me las entregó... Me entregan la pieza sucia, rayada, en una condición que no saben", detalló la mujer.

Asimismo, la vendedora afirmó: "Somos una familia que apostamos en esta famosa y nos devuelven las cosas así. Siento que escupió en mi cara y en la de mi familia. Después habla en las redes de la empatía. ¿Qué empatía tiene una mujer así? Encima me las entrega sucias, ni siquiera fue capaz de lavarlas. No saben la indignación que tengo con esta mujer. No lo puedo creer".

Las historias que había posteado la vendedora que se quejó del estado en que Ivana Nadal le devolvió las ollas.

Las críticas contra Ivana Nadal en las redes sociales

Tras las fuertes críticas que recibió la mediática y polémica modelo en las redes sociales, la vendedora posteó una historia de Instagram en el que aclaró: "Me siento obligada a subir esta historia. Todo lo que quería hacer era descargarme". Las ollas y sartenes "en el estado que tenían que estar no están".

.

Además, enfatizó: "Agradezco de corazón que estén conmigo y que quieran tomar cartas en el asunto, pero tampoco es insultando que vamos a ganar algo. No por eso, tienen que ir insultando y etiquetándome en sus insultos, porque no quiero ser parte de eso y no soy ese tipo de persona".

La respuesta de Ivana Nadal

Ivana Nadal también hizo su descargo en las redes sociales y se disculpó "de ante mano" (sic) por lo ocurrido. "Todo pasa para que lo aprendamos", dijo.

Además, enfatizó que "lo que más quería era hacer una alianza con esta mujer" que a primera impresión le pareció "muy dulce" y que hizo el canje porque "quería ayudarla, de corazón". Según contó Nadal, ella había arreglado una olla Essen, a cambio de una cantidad de publicaciones en su cuenta con los productos que vendía.

.

La modelo contó que el problema estuvo en relación con "la expectativa de seguidores" que ganó con la publicidad que le había hecho Nadal, que al parecer no habían sido los suficientes, por lo que la vendedora decidió cancelar el canje.

"Claro que las ollas tienen uso. Me las dio para que las use y las usé", remarcó la modelo e influencer. "Les pido disculpas a todos, pero yo tampoco me quedé con las ollas", concluyó Nadal sobre el sorteo que al final no se realizó.

Los memes que los usuarios publicaron en Twitter

Aca una foto de la olla del sorteo de Ivana Nadal pic.twitter.com/qcfHZqGtQC — J U L I A N (@julianmendozza) June 25, 2021