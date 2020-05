El jefe de Enfermería de Emergentología del Hospital General de Agudos 'Dr. Juan A. Fernández' presentó este jueves "una leve mejoría", tras ser internado el sábado en la terapia intensiva del Sanatorio Anchorena de San Martín con un cuadro de coronavirus grave, informó el Ministerio de Salud porteño.



"Su situación es delicada pero hoy presentó una leve mejoría. Comenzó con diálisis y mejoró tanto su presión como su oxigenación. Está recibiendo la mejor atención por parte del plantel médico del lugar", precisaron desde la cartera que conduce Fernán Quirós.



De acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes por la pandemia, se aislaron a cuatro personas considerados contactos estrechos, se informó.

En tanto, el Hospital Fernández "continúa con todos sus servicios en funcionamiento ya que por el cargo que ocupa en el hospital, la persona confirmada no tiene contacto frecuente con pacientes", aclararon desde el gobierno porteño.



El director del Fernández, Ignacio José Previgliano, se encuentra en contacto permanente con su par del Sanatorio donde permanece internado el paciente para contar con la última información sobre su evolución.



Como en todos los casos de personas infectadas, en el caso del jefe de Enfermería del Hospital Fernández, no trascendió oficialmente su identidad con el objetivo de no estigmatizar a los pacientes.