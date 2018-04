El jefe de la Base Naval Mar del Plata, capitán de navío Gabriel Attis, aclaró que la Armada "no tiene motivos para ocultar ni mentir" respecto de la desaparición del submarino ARA San Juan -ocurrida el 15 de noviembre pasado en las aguas del Atlántico Sur- luego de la declaración en sede judicial que brindó en la causa que se sustancia en Caleta Olivia.



"En mi opinión la Armada Argentina no tiene nada que ocultar ni mentir, no encuentro motivo para ocultar nada", sostuvo Attis al salir al cruce de las palabras de uno de los abogados querellantes, Luis Tagliapietra, quien además es el padre de uno de los 44 tripulantes que estaban a bordo del submarino al momento de su desaparición.



Tagliapietra dijo que estaba "cansado de que mientan y oculten información" tras la declaración que brindaron esta semana en Caleta Olivia tanto Attis como el ex jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Srur.



Por su parte, Attis confió que en el requerimiento judicial de ayer -que se extendió por más de 10 horas en el juzgado federal de Caleta Olivia ante la jueza Marta Yáñez- sólo le consultaron por su "experiencia profesional" así como sobre "terminología para aclarar algunas dudas" y sobre "el mantenimiento del submarino".



También dijo que en la “experiencia de casos anteriores se ha demostrado que pasa mucho tiempo hasta que se pueda dar con los hallazgos de los restos debido a las grandes profundidades”.



En la misma línea, Attis ejemplificó con que "recién hace poquito encontraron el submarino israelí Dakar que se había hundido hace 30 años", con 69 tripulantes y había partido desde Inglaterra después de una reparación de media vida.



Por otra parte, el jefe de la base naval destacó que para las familias "se han abierto mesas de ayuda desde la parte judicial y contable".



Anoche, el fiscal Lucas Colla calificó la declaración en la justicia de Attis como "muy ilustrativa sobre aspectos de la causa al igual que la que hizo anteayer el ex titular de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur, en cuanto a las operaciones".



Por su parte, Tagliapietra había manifestado que le llamaba "la atención que digan que no sabían que el buque iba a patrullar” y acusó a Srur de haber buscado “deslindar responsabilidades hacia arriba y hacia abajo".



"Estoy cansado de que me mientan. Los familiares los seguimos buscando. Queremos saber qué pasó", dijo el querellante, que participó de todas las audiencias, y agregó que "no quedó claro" en las exposiciones ante la justicia si el submarino estaba realizando tareas de inteligencia en la zona de exclusión de las islas Malvinas.