La familia de José Luis Cabezas, reportero gráfico asesinado el 25 de enero de 1997 en General Madariaga por delincuentes civiles, policías, ex militares, a las órdenes del empresario Alfredo Yabrán, convoca a recordar y conmemorar el imborrable crimen e invitan a participar de una reunión de zoom que se realizará el lunes 25 de enero de 2021 a las 9.

A 24 años del brutal crimen, cronica.com.ar habló en exclusiva con Gladys Cabezas, hermana de José Luis, quien expresó sus sentimientos en la previa de este homenaje virtual respetando las normas de distanciamiento social por la pandemia del coronavirus.

"Para nosotros es una fecha muy triste, no me gusta mucho, pero no podemos dejar de recordarlo a José Luis, como era él, nos da fuerzas", afirmó Gladys.

"Realmente no me gusta este tema de lo virtual, es algo nuevo, me adapto pero no lo entiendo", comentó y agregó: "Prefiero sentir el abrazo de la gente, para mi significa mucho eso, el hecho de poder mirarlos a los ojos y saber que están conmigo".

Tras dar referencias de esta innovadora reunión a la que "están invitados todos", la familiar del reportero gráfico cambió el tono de su voz para hablar sobre la causa.

"La Justicia es muy lenta e injusta, tuvieron todo para aplicar una condena ejemplar pero eso por alguna razón cambió", resaltó y aclaró que "los jueces a veces aplican un criterio propio, pero carecen de sentido común".

"No hay que encasillar a las instituciones, ya que estas tienen reglas, el problema son las personas que no las aplican", prosiguió y añadió que "muchas de ellas son ineficaces, tienen sed de dinero y de poder".

"Es la Justicia que tenemos y hay que convivir con eso, a veces nosotros mismos les llevamos pruebas y tardan", comentó. "Hay gente en nuestro país que no merece ocupar el lugar que tiene", cerró sobre el tema.

Por otro lado, Gladys Cabezas afirmó que el estudio del letrado y apoderado de la familia, Alejandro Vecchi, oficiará de coordinador general del evento vía web, para lo cual los interesadados podrán dirigirse vía e-mail a av@alejandrovecchi.com o al mail homenaje.jlc@gmail.com

"Este año, por respeto a las normas de orden público, salud pública, de distanciamiento social y situación de pandemia mundial y en respeto al prójimo, los familiares han decidido que la convocatoria sea únicamente virtual", dice el comunicado de la familia de Cabezas.

"Muchas gracias por no olvidarse de José Luis Cabezas", completa el escrito con la firma de la hermana del reportero gráfico, Gladys Cabezas.

En tanto, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra), organizó este domingo y el lunes actividades para homenajear a José Luis Cabezas, en el barrio que lleva su nombre y se ubica entre las localidades de Berisso y Ensenada. Ambas actividades se realizarán en el cruce de las calles 122 bis y 53, y quienes deseen acompañar estos homenajes de forma virtual podrán hacerlo a través de las redes sociales de aRGra.

"Este 25/1 se cumplen 24 años del asesinato de nuestro compañero #joseluiscabezas | Lo recordaremos en el barrio que lleva su nombre ubicado entre las ciudades de Berisso y Ensenada", indicó la organización de un comunicado.

El crimen de José Luis Cabezas

Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, fue asesinado el 25 de enero de 1997, y fue el primer trabajador de prensa que murió como consecuencia de su trabajo desde la recuperación democrática, en un hecho perpetrado por personas vinculadas al empresario postal Alfredo Yabrán.



Un año antes de que se produjera este crimen, Cabezas le sacó una foto a Yabrán en una playa de Pinamar, y ese simple suceso constituyó, según determinó una posterior investigación judicial, una afrenta que el entonces propietario de la firma OCA no estaba dispuesto a perdonar.



El viernes 24 de enero, el periodista Gabriel Michi y el fotógrafo de Noticias destacados en Pinamar concurrieron a una fiesta que organizaba el empresario Oscar Andreani y llegaron en un Ford Fiesta Blanco en el que se desplazaban.

.



A las 4 de la madrugada del 25, Michi se retiró y Cabezas decidió quedarse para hacer unas fotos más, pero decidió irse una hora después.



A la mañana siguiente, el cuerpo de Cabezas apareció adentró del Ford Fiesta quemado con alcohol metílico; tenía sus manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 alojados en su cavidad craneana.



Por el crimen fueron condenados los policías Gustavo Prellezo, Aníbal Luna y Sergio Camaratta; también fue sentenciado Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Yabrán, y los integrantes de la banda "Los Horneros", Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana en tanto que Yabrán, considerado como el autor intelectual "mediato" del crimen, no llegó a ser juzgado porque se suicidó en mayo de 1998.