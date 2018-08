El gobernador Gerardo Morales manifestó que, en principio, se comenzará cultivando y, más adelante, se implementará la producción de aceite, ya que por el momento esa parte del proceso se hará en Chile.

"Hablé de este proyecto con el presidente. Tiene el aval del Gobierno", dijo Morales. Para concretar el proyecto el gobierno jujeño firmó un convenio de cooperación con el laboratorio chileno Knop. El cannabis se cultivará en una finca situada a unos 35 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.



La cosecha será enviada a Chile para que el laboratorio Knop lleve a cabo el proceso industrial. El resultado, luego, volverá a Jujuy, que prevé en el futuro la puesta en marcha de un laboratorio para producir cannabis medicinal.

"Este proyecto va en escala. En principio, el laboratorio llevaría la flor y el extracto, lo procesarían y enviarían el aceite para acá. Todo termina con la puesta del laboratorio en Jujuy para que pueda producir para el país", explicó el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, en declaraciones a radio Con Vos, de Buenos Aires.



La iniciativa contempla una inversión de 250.000 dólares y una facturación anual de 15 millones de pesos, unos 530.000 dólares. Jujuy se convertirá así en la primera provincia argentina que cultivará cannabis, según informa el sitio losandes.com.ar.

En marzo de 2017 se aprobó en Argentina la ley que reconoce las propiedades terapéuticas de la marihuana en pacientes con enfermedades como la epilepsia y el mal de Alzheimer.

La norma autoriza su utilización para el tratamiento de enfermedades aunque establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis.

El uso del cannabidiol (CBD) y el tetrahidrocannabinol (THC) mejoran situaciones del cerebro y eliminan el dolor; tratan y previenen el glaucoma ocular; controlan las crisis epilépticas y ralentizan la progresión de la enfermedad de Alzheimer, entre otros beneficios conocidos.



"El uso del cannabis medicinal y los remedios me devolvieron a mi hijo, así que con esto estoy mucho más que feliz", remarcó al respecto, María Elena Vildoza, integrante del grupo Cannabis Medicinal Jujuy. Y agregó: "es una alegría enorme para la cual no me alcanzan las palabras, ya que nosotros luchamos por la salud de nuestros hijos".



Si bien es una avance, Jujuy no es la primer provincia en reglamentar el uso de la marihuana. En 2016 Chubut autorizó el uso medicinal del cannabis, mientras que Neuquén, Salta, y Santa Fe aprobaron leyes similares. En Mendoza y Catamarca los proyectos de ley ya tienen media sanción.