Diego Santilli recibió al gobernador Sadir para consolidar apoyos a la agenda de reformas

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este miércoles una reunión con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo compartida y destrabar proyectos de ley oficialistas.

El encuentro, desarrollado en la Casa Rosada, forma parte de una ronda de conversaciones que el funcionario nacional viene sosteniendo con mandatarios provinciales para garantizar la viabilidad de las iniciativas del Ejecutivo en el ámbito parlamentario.

Temario legislativo y reformas de seguridad

Durante la reunión, ambos funcionarios repasaron puntos sensibles de la agenda legislativa, comenzando por la modificación de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con la aprobación del Senado.

Además, se discutieron proyectos orientados a fortalecer la propiedad privada, la ley de desalojos y la ley de tierras rurales.

Otro de los ejes centrales fue el paquete de seguridad, que incluye el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios.

Según informaron fuentes del Ministerio del Interior, la recepción de las propuestas por parte de Sadir fue calificada como positiva, permitiendo alinear criterios sobre normativas que la gestión nacional considera prioritarias para el corto plazo.

La estrategia de los vínculos personales

La táctica empleada por Diego Santilli replica el esquema utilizado el año pasado para sancionar el Presupuesto 2026 y el paquete de leyes discutido en sesiones extraordinarias, que incluía la reforma laboral.

El funcionario apuesta a la construcción de consensos individuales mediante cónclaves presenciales con los jefes de distrito que mantienen canales abiertos con el gobierno central.

En el último mes, el ministro ya concretó reuniones con los gobernadores Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) e Ignacio Torres (Chubut).

Con este nuevo acercamiento al mandatario de Jujuy, el oficialismo busca aceitar los mecanismos de negociación necesarios para obtener los votos en la Cámara de Diputados y asegurar la sanción definitiva de las reformas pendientes.