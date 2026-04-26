Lo condenaron a prisión perpetua por el femicidio de su ex mujer: "La maté, cometí un error"

La Justicia de Jujuy condenó a prisión perpetua a Matías Manuel Tinte por el femicidio de Daniela Araceli Mamani, enfermera de 31 años asesinada el 10 de noviembre de 2025 en su casa del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

La jueza Mónica Cruz Martínez lo encontró culpable del delito de "homicidio triplemente agravado por la relación de pareja preexistente, por ensañamiento y por violencia de género".

La sentencia se dictó en un juicio abreviado, modalidad solicitada por la familia de la víctima para evitar un juicio oral. Tinte fue el único imputado en la causa.

La acusación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N°3, conducida por la fiscal María Emilia Curten Haquim, quien sostuvo la pena máxima con las pruebas recolectadas durante la investigación.

Daniela Mamani fue asesinada a puñaladas (Gentileza Jujuy al Momento).

El femicidio de Daniela Mamani





El 10 de noviembre de 2025, Tinte ingresó al domicilio de Mamani, ubicado en la calle Campero al 400, y la atacó con un arma blanca. La mujer sufrió múltiples heridas que le causaron la muerte.

A la mañana siguiente, cerca de las 7:50, el agresor se presentó en la Seccional N°1 y confesó ante la Policía: "Cometí un error, maté a mi ex", declaró.

Los efectivos se dirigieron entonces al domicilio y hallaron el cuerpo de la víctima. Desde ese momento, Tinte permaneció detenido hasta recibir este viernes la condena.