Femicidio de Daniela Mamani: el acusado de asesinar a la enfermera seguirá detenido y quedó más cerca del juicio

La Justicia extendió por 60 días la prisión preventiva de Matías Tinte, detenido por el femicidio de Daniela Araceli Mamaní, la enfermera asesinada en noviembre de 2025 en San Salvador de Jujuy.

La medida fue solicitada por la fiscal María Emilia Curten Haquim, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar, quien sostuvo que la continuidad de la detención resulta necesaria para garantizar el normal avance del proceso y evitar riesgos procesales en la etapa final de la investigación.

El imputado está cada vez más cerca de ser juzgado. Sin embargo, según informó Jujuy al Momento, todavía resta la incorporación de una prueba considerada clave por la fiscalía: los resultados de las pericias de ADN.

Las muestras recolectadas en la escena del crimen y del cuerpo de la víctima están siendo analizadas en laboratorio y, una vez incorporadas al expediente, permitirán cerrar la etapa instructiva y avanzar con el pedido de elevación a juicio.

El acusado permanece detenido e imputado por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género". En paralelo, la querella y la familia de la víctima reclaman celeridad en el proceso y exigen que se investigue la eventual responsabilidad de funcionarios públicos por una presunta omisión de auxilio.

Daniela Mamani era una enfermera que residía en la provincia de Jujuy.

El femicidio de Daniela Mamani

El hecho se conoció el martes 11 de noviembre de 2025, alrededor de las 7.30, cuando el propio Tinte se presentó en la Seccional Nº 1 y confesó haber asesinado a su ex pareja. Tras su detención, una comitiva policial se trasladó hasta un inmueble ubicado en calle Campero al 400, donde fue hallado el cuerpo de la joven.

El cadáver de la víctima fue trasladado a la Morgue de Alto Comedero, donde un primer examen determinó que la muerte había sido de carácter traumático, tal como confesó el autor del crimen.

La autopsia también estableció que la víctima falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por heridas de arma blanca. Los peritos constataron al menos dos lesiones letales, además de múltiples heridas defensivas en las extremidades, hematomas y lesiones en distintas partes del cuerpo.

Asimismo, se determinó que el deceso se produjo durante las primeras horas de ese mismo martes, aunque el cuerpo ya presentaba signos iniciales de descomposición al momento del hallazgo.

El caso generó una fuerte conmoción y quedó bajo la lupa por denuncias de vecinos que apuntan a una presunta negligencia policial, al asegurar que efectivos habrían acudido previamente al lugar sin intervenir antes del desenlace fatal.

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