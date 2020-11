No solo lo que pasa en la Tierra no deja de sorprendernos, sino que también lo que está más allá nosotros se torna llamativo. A mediados del mes de diciembre Júpiter y Saturno aparecerán tan juntos en el cielo nocturno que aparentarán ser un planeta doble, algo que no ocurre desde la Edad Media.

Patrick Hartigan, un investigador de la Universidad Rice, dio detalles de este hecho histórico. “Las alineaciones entre estos dos planetas son bastante raras, ocurren una vez cada 20 años aproximadamente, pero esta conjunción es excepcionalmente rara debido a lo cerca que se verán los planetas entre sí”, aseguró el especialista.

.

Asimismo destacó que: “Habría que retroceder hasta justo antes del amanecer del 4 de marzo de 1226, para ver una alineación más cercana entre estos objetos visibles en el cielo nocturno”.

Júpiter y Saturno se estuvieron acercando en el cielo de la Tierra desde mediados de este año, pero del 16 al 25 de diciembre, los dos estarán separados por menos del diámetro de una luna llena. “En la noche de mayor aproximación, el 21 de diciembre, se verán como un planeta doble, separados solo por una quinta parte del diámetro de la luna llena”, dijo Hartigan, profesor de física y astronomía.

¿Dónde podrá ser visto este fenómeno?

Las mejores condiciones de observación estarán cerca del ecuador, el evento se podrá observar en cualquier lugar de la Tierra, si el clima lo permite. El especialista precisó que el dúo planetario aparecerá bajo en el cielo occidental durante aproximadamente una hora después del atardecer cada noche.

“Cuanto más al norte esté un espectador, menos tiempo tendrá para vislumbrar la conjunción antes de que los planetas se hundan bajo el horizonte”, señaló el profesor. Afortunadamente, los astros serán lo suficientemente brillantes como para ser vistos en el crepúsculo, que puede ser el mejor momento para que muchos espectadores estadounidenses observen la conjunción.

“Para cuando los cielos estén completamente oscuros en Houston, por ejemplo, la conjunción estará a solo 9 grados sobre el horizonte”, aseveró Hartigan. “Ver eso sería manejable si el clima coopera y tiene una vista despejada hacia el suroeste”, aclaró.

Pero una hora después de la puesta del sol, las personas que miran hacia el cielo en Nueva York o Londres encontrarán los planetas aún más cerca del horizonte, a unos 7,5 grados y 5,3 grados respectivamente. Los espectadores allí, y en latitudes similares, harían bien en echar un vistazo a la rara vista astronómica tan pronto como sea posible después del atardecer, dijo.

Aquellos que prefieran esperar y ver a Júpiter y Saturno tan cerca y más alto en el cielo nocturno deberán quedarse hasta el 15 de marzo de 2080, advirtió el investigador. Después de eso, la pareja no hará tal aparición hasta algún tiempo después del año 2400.

Durante los meses de verano en el hemisferio norte, Júpiter y Saturno fueron los grandes protagonistas de la bóveda celeste. Los dos planetas más grandes del sistema solar, se robaron todas las miradas, con un brillo que destacaba en el oscuro firmamento, y con juegos continuos en los que se acercaban cada cierto tiempo a la Luna en el horizonte.