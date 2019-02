La Justicia Federal de La Plata rechazó este lunes una medida cautelar que pretendía frenar los aumentos en las tarifas de electricidad dispuestos por el Gobierno nacional para las empresas Edenor y Edesur, informó una fuente judicial.

La medida la adoptó el juez federal Alberto Recondo, ante una presentación realizada por intendentes y legisladores del justicialismo, referentes sociales y asociaciones de consumidores.



En el fallo, el magistrado consideró que no cuenta "con elementos para determinar si la suba de la tarifa eléctrica es confiscatoria o irrazonable respecto de los usuarios residenciales del país".



"Resulta harto dificultoso sostener prima facie la invocada irrazonabilidad de la tarifa en relación a la totalidad del colectivo que se pretende representar, todos los usuarios residenciales del servicio de luz eléctrica, por cuanto se evidencia a mi juicio improbable que el esquema tarifario afecte en forma análoga a cada uno de los ciudadanos comprendidos en la clase", graficó.



Por ello, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en el plazo de cinco días eleve los informes correspondientes para fundamentar los aumentos en las tarifas eléctricas y luego evaluará si corresponde anular o no ese incremento.



En el fallo, Recondo objetó también la legitimación de los intendentes, legisladores, referentes sociales y el Defensor del Pueblo bonaerense a quienes no les reconoció "representación para la acción colectiva".



Sin embargo, sí lo hizo para el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), que también habían firmado la presentación.