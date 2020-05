La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país nacional de varios productos estéticos utilizados para la depilación definitiva.

La medida fue publicada este viernes por medio de la disposición 2693/2020 que figura en el Boletín Oficial.

Se trata de productos rotulados como: “cabezal ´Alma For you For life´ - Diode 810nm SN Ice122003186”, “cabezal ´Alma For you For life´ - Diode 810nm SN Ice122003205”, “cabezal ´Alma For you For life´ - Diode 810nm SN Ice122001669”, “cabezal ´Alma For you For life´ - Diode 810nm SN Ice122003214”, “equipo ´Alma Lasers SOPRANO ICE´ - SN S12ICE 0697, 04. 2015” y “cabezal ´Alma Lasers´ - Diode 810 nm, SN J081800756, 06.2013”.

.

Estos artículos son destinados para remover el vello por fototermólisis (tratamiento láser) a fin de realizar el procedimiento de depilación definitiva. Los mismos funcionan irradiando calor para tratar los folículos capilares, pero el uso errado o inexperto de estas máquinas pueden producir quemaduras en la piel.

Desde SIREX MÉDICA Sociedad Anónima, empresa habilitada por la entidad nacional bajo el rubro de importación de productos médicos, informaron que detectaron la llegada de varias piezas individuales y equipos de su titularidad exclusiva sin que hayan sido ingresados por la firma y “estarían instalados y funcionando en el país”.

Con el objetivo de “proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de unidades individualizadas, de las que se desconoce su procedencia, estado y condición, el Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugirió prohibir el uso, comercialización y distribución”, expresa el comunicado.