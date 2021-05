Yao Cabrera vuelve a estar en la mira tras un nuevo escándalo mediático que incluyó una pelea con piedrazos y botellazos de por medio con María "La Chabona" Palacios en "La Mansión Wifi", que el influencer alquila junto a un grupo de amigos en Carlos Paz.

Pero poco se conocen las razones por las cuales la instagramer fue hasta la casa del artista uruguayo. cronica.com.ar habló con Christian Manzanelli, representante de la joven influencer que con "El Tóxico", su primer videoclip, logró más de 2 millones de reproducciones en Youtube.

"La Chabona por el momento no quiere hablar, estamos consultando los pasos a seguir con Fernando Burlando, ya que la descalificó, la discriminó e hizo un chiste, asumo sin saber, sobre una cicatriz que tiene ella que le recuerda uno de los peores momentos de su vida", afirmó el empresario.

"Estamos viendo si iniciamos una causa legal por discriminación", adelantó y dijo que ya todo queda en manos de Burlando.

El conflicto que desató la polémica pelea entre La Chabona y Yao Cabrera

"Este chico por (Yao Cabrera) le venía mandando mensajes agresivos hace varios días por las redes sociales a María y al ver que no paraba y que la violencia iba en aumento, le pedí el teléfono para ir a hablar, porque la situación parecía no tener fin. Yo tenía un par de reuniones laborales en Carlos Paz y es por eso que decidimos ir hasta la casa", afirmó Manzanelli.

"Entre audios que le continuaron, hubo uno que le dolió muchísimo a La Chabona y que hacía referencia a una cicatriz que tiene en su cuerpo, consecuencia de un accidente por el cual perdió un bebé", detalló y manifesto que reinteradas ocasiones lo que hace el influencer uruguayo es "atacar su condición física" y "descalificarla como mujer por su manera liberar de manejarse".

Quien alguna vez trabajó junto a María Martha Serra Lima. "Levanto la bandera de la mujer, de los que no tienen como defenderse y respeto la decisión de vida de cada uno", resaltó.

Manzanelli, quien también es un reconocido productor teatral, reconoció que lo que sucedió en el video que se viralizó "no lo dejó muy conforme", ya que no le gustan esas cosas, pero que "yo tenía que defenderla, intenté frenarla pero La Chabona estaba furiosa por la cargada sobre la cicatriz".

El video en el que La Chabona cuenta que perdió a un bebé

Manzanelli y su "silenzio stampa" sobre las acusaciones de Hernán de "Mala Fama"

El manager no quiso hablar sobre el tema y sólo atinó a decir: "Es un tema muy sensible para todos, desconozco si Hernán le iniciará acciones legales a quiénes lo acusaron, prefiero no exrenderme sobre el tema".