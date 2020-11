El partido bonaerense de La Costa recibió unos 40 mil propietarios no residentes durante el reciente fin de semana largo, el primero habilitado desde el comienzo de la pandemia de coronavirus (orthocoronavirinae), informó este martes el intendente Cristian Cardozo.



"En este fin de semana que concluyó ayer han llegado a nuestro distrito unos 40 mil propietarios no residentes”, manifestó en sus redes sociales el jefe comunal, y ratificó: "Nos continuamos preparando de esta manera para una temporada 2020/21 muy especial, que nos permitirá desde el próximo 1 de diciembre recibir a visitantes de distintos puntos del país".



Cardozo también puntualizó que el ingreso de esos propietarios no residentes al distrito, iniciado el 1 de este mes, "no ha perjudicado la cuestión sanitaria" y que "ha servido de prueba para varias cuestiones".



El intendente dijo que corroboraron que "al igual que en otros puntos de Argentina, hemos disminuido la cantidad de contagios aún iniciando la gran mayoría de las actividades económicas", aunque aclaró que "de todos modos, debemos continuar con los cuidados sanitarios porque la pandemia sigue en todo el mundo".



"El partido de La Costa es uno de los municipios de toda la provincia de Buenos Aires con menor cantidad de casos de Coronavirus cada 100.000 habitantes. En la actualidad presenta 35 casos activos y una marcada curva de contagios en descenso", añadió en su publicación.



Cardozo agradeció "el esfuerzo a la comunidad, a los empresarios y comerciantes en particular, por haber implementado los protocolos, embellecer sus lugares, haber sumado decks", y les pidió "que continúen con las medidas de prevención porque eso nos permitirá vivir el mejor verano posible".

Concluye este fin de semana largo en el que han llegado unos 40 mil propietarios no residentes. Nos continuamos preparando de esta manera para una temporada muy especial, que nos permitirá desde el próximo 1 de diciembre recibir a visitantes de distintos puntos del país. pic.twitter.com/uHL0mzaIlO — Cristian Cardozo (@cardozocristian) November 23, 2020