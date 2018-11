Cinthia es vecina de Rodrigo, el hombre que olvidó a su hija dentro del auto provocándole la muerte. En diálogo con Crónica HD, contó cómo encontró a la nena y qué hizo el hombre al encontrarse con tremenda escena.

"Pasaba por el lugar y el muchacho me saluda justo cuando está abriendo la puerta de adelante del auto. Hago dos o tres pasos más y abre la de atrás. Y ahi se da cuenta que la nena está dentro del auto", relató.

"Empezó a gritar 'la gorda, la gorda' y yo pensé que era algo con el perro que ellos tiene. Y le digo ¿qué pasa? se tira en el piso y dice 'me olvidé la gorda'", relató.

"Cuando hizo eso y por lo desgarrador de los gritos pensé que algo pasaba dentro del auto y me metí. Ahí veo muerta a la beba toda morada, inflada y con el chupete en la boca tenía un saquito puesto", contó aún consternada.

Cinthia lo increpó diciéndole "hijo de tu madre como te vas a olvidar a la nena". "Era un sofocamiento dentro del auto, un calor. Fue terrible ver eso. Anoche no dormí. No me lo puedo sacar de la cabeza", cerró.