La Corte Suprema de Justicia de la Nación definirá este martes si es o no constitucional que los jubilados paguen ganancias. Si bien la decisión será sobre el caso particular de María Isabel García, una jubilada entrerriana, la medida podría afectar en un futuro a todos los jubilados que paguen el impuesto así, como también a aquellos que en los últimos años cobraron alguna vez sentencias favorables por actualizaciones.

Fue en 2015 cuando se inició el caso que analiza la Corte. García presentó una demanda contra la AFIP, y luego tuvo dos fallos favorables: el juzgado de primera instancia y la Cámara Federal de Paraná. Ambos definieron la inconstitucionalidad de la aplicación del impuesto a las Ganancias para los haberes previsionales.

Si bien la Justicia entrerriana ya se expidió en este caso puntual y consideró que la jubilación no es una ganancia, ahora habrá que ver qué define la Corte Suprema. Un fallo de la Corte a favor en este caso y en el resto de los jubilados permitiría que le dejaran de descontar ganancias a la jubilada entrerriana y que le devolvieran un monto correspondiente a cinco que tributó dicho impuesto.

Los efectos que este fallo puede producir en el resto de los jubilados no se verán automáticamente e independientemente de si es positivo o negativo, no se descarta que la Corte opte por una decisión neutra que pueda llegar a favorecer a algunos jubilados pero que no sea demasiado categórico con todos los demás.

Este impuesto alcanza a haberes mensuales que superen un equivalente a seis jubilaciones mínimas vigentes para cada mes, algo así como $62.462,22 a partir de este mes. Según trascendidos, el Máximo Tribunal declararía como inconstitucional la aplicación del impuesto al pago de los haberes previsionales.