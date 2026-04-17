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Viernes, 17 de abril de 2026

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RECURSO EXTRAORDINARIO

Reforma laboral: el Gobierno presentó un per saltum para dejar sin efecto la suspensión

El pedido fue impulsado por la Procuración del Tesoro y busca que el máximo tribunal de Justicia intervenga para revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley.

El Gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario federal de per saltum ante la Corte Suprema para que intervenga directamente en el expediente sobre la Ley 27.802 de Modernización Laboral sin esperar fallo alguno de segunda instancia.

El pedido fue impulsado por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y apunta a dejar sin efecto el fallo que suspendió la aplicación de más de 80 artículos de la reforma laboral.

Qué es el per saltum

El per saltum es un mecanismo que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal de Justicia, en busca de una resolución urgente. En este caso, la gestión de La Libertad Avanza intenta revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La central argumentó que los artículos impugnados modifican el régimen laboral vigente y vulneran derechos y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. El titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, Raúl Ojeda, aceptó la medida cautelar solicitada, suspendiendo con alcance general los artículos cuestionados.

En este marco, la presentación del Gobierno apunta a que la Corte Suprema declare la validez de la reforma y suspenda los efectos de la medida cautelar dictada por un juzgado laboral, que había cuestionado la aplicación de la norma en todo el país. Considera que ese tribunal no tenía competencia para intervenir en una ley de alcance nacional y remarcaron la necesidad de que el máximo tribunal unifique criterios en un conflicto que ya atraviesa distintas instancias judiciales.

Con esta estrategia, la administración que encabeza el presidente Javier Milei trata de acelerar los tiempos judiciales y recuperar la vigencia de una de sus principales reformas económicas.

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