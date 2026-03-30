El Gobierno apelará la decisión de la Justicia que frena la reforma laboral tras cautelar de la CGT

Casi toda la ley de reforma laboral quedó suspendida por la Justicia. El presidente de la Nación, Javier Milei, dio la orden de apelar la decisión del juez nacional de Trabajo Raúl Ojeda, quien hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Así lo confirmaron a cronica.com.ar tras la reunión de mesa política fuentes de la Casa Rosada. Se trata de 83 artículos sobre los que la central obrera pidió la declaración de invalidez constitucional.

Desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello ratificaron, en paralelo, que avanzarán en esa dirección "con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación" contra "el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, mediante el cual se dispuso la suspensión cautelar de un conjunto de artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral".

El Gobierno apelará el fallo que frenó artículos de la reforma laboral

El gobierno nacional decidió actuar rápido para defender la ley que impulsó y fue aprobada en el Congreso en sesiones extraordinarias.

A semanas de la reglamentación de la ley, se conoció el fallo del juez Ojeda que es provisorio. El mismo texto destaca que puede revisarse a largo del proceso judicial para definir la disputa principal sobre si los artículos que integran la reforma laboral son constitucionales.

Desde la cartera a cargo de Pettovello, comunicaron que "el Ministerio reafirma su firme compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores".

"A tal efecto -continúa el texto oficial-, se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno. El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia".

La CGT destacó el revés judicial a la reforma laboral

Más temprano, desde la CGT destacaron que la Justicia Nacional del Trabajo "dictó una medida cautelar en el marco de la presentación que realizamos contra 82 artículos de la reforma laboral".

"Ratificamos nuestro compromiso de seguir dando esta pelea en todos los ámbitos institucionales", marcaron.