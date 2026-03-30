La Justicia suspendió en primera instancia parte de la reforma laboral tras un fallo a favor de la CGT

La Justicia Nacional del Trabajo suspendió en primera instancia gran parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por la CGT y frenar la aplicación de 82 artículos clave de la ley 27.802.

La resolución fue dictada este lunes en el marco de una acción declarativa impulsada por la central obrera contra el Estado Nacional, en la que cuestionó la constitucionalidad de numerosos puntos de la normativa por considerar que vulneran derechos laborales protegidos por la Constitución.

En el fallo, el tribunal consideró que existen elementos suficientes para dictar una medida provisoria mientras se analiza el fondo de la cuestión. En ese sentido, sostuvo que hay una "verosimilitud del derecho calificada" que justifica suspender los efectos de los artículos cuestionados hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Además, el juez remarcó el rol del Poder Judicial frente a las leyes sancionadas por el Congreso: "La intervención de este Poder Judicial independiente y especializado es necesaria justamente para garantizar la división de poderes del sistema republicano".

También advirtió sobre el alcance de la medida y su impacto: "En esta etapa cautelar se procura el mantenimiento de la igualdad entre las partes y evitar la concreción de situaciones jurídicas irreparables hasta tanto se dicte la sentencia definitiva".

Entre los argumentos, la Justicia entendió que la reforma podría implicar una "desprotección" de los trabajadores, afectar derechos de raigambre constitucional y generar cambios regresivos en materia laboral, lo que habilita la intervención judicial en esta etapa preliminar.

Asimismo, el fallo reconoce la legitimación de la CGT para accionar en representación del conjunto de los trabajadores, al tratarse de derechos de incidencia colectiva que alcanzan a toda la clase trabajadora.

Del otro lado, el gobierno de Javier Milei ya había rechazado los planteos y defendido la validez de la ley, al advertir que una suspensión afectaría el interés público y las políticas impulsadas por el Congreso.

Tras este fallo, el oficialismo apelará la decisión, por lo que el expediente será girado a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que deberá definir si mantiene o revierte la cautelar.

De esta manera, la reforma laboral queda parcialmente frenada en su aplicación, en medio de una fuerte disputa judicial que recién comienza y que tendrá impacto directo sobre millones de trabajadores en todo el país.