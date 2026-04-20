Kicillof se presenta ante la Corte para reclamar por los fondos adeudados por la ANSES

Al retomar su agenda de gestión luego de participar en España de la cumbre de líderes progresistas celebrada en Barcelona, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, asistirá este martes a la segunda audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reclamo por los fondos previsionales que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) le dejó de transferir al sistema jubilatorio de la provincia de Buenos Aires, monto que asciende a los 2,2 billones de pesos.

De esta manera, el mandatario bonaerense será parte de la delegación que estará integrada por el equipo jurídico de la provincia que a partir de las 11 retomará las conversaciones con los representes del Gobierno nacional ante el máximo tribunal de justicia del país, el que impulsa un acuerdo entre ambas jurisdicciones en el marco de una demanda que se remonta al mes de abril del año 2024.

Según el acta labrada en la primera audiencia que tuvo lugar el 17 de marzo último, las partes deberán informar "al tribunal acerca del estado de las conversaciones que se desarrollen con el propósito de alcanzar un acuerdo", en la disputa que tuvo su origen en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/24 dictado por el presidente Javier Milei, mediante el cual se dispuso no prorrogar los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023 que garantizaban las transferencias de la ANSES para cubrir el déficit de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.

El litigio de la provincia forma parte de un total de siete causas que ese distrito mantiene contra la Nación.