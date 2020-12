La defensa del único acusado por el atentado a la AMIA, Carlos Telleldín, pidió este miércoles su absolución y calificó como "absurdos y delirantes" los cargos en su contra, en el alegato final en el juicio oral en el que tiene pedidos de prisión perpetua por parte de la fiscalía y familiares de víctimas.



Además, la defensora oficial Verónica Carzoglio sostuvo que se construyó una acusación con "toques de novela turca" y sin mencionar al destituido juez del caso Juan José Galeano o al fallecido fiscal Alberto Nisman.



"Reformularon la acusación con toques de novela turca, de Galeano, Mullen y Barbaccia (exfiscales del caso), se acuerdan?", preguntó y agregó: "Nadie los nombró y de Nisman mejor no hablemos porque está muerto. No eran Voldemort", dijo en alusión al personaje de la saga Harry Potter.

.



Telleldín fue acusado con "argumentos absurdos y delirantes", sostuvo la defensora oficial ante el Tribunal Oral Federal 3 al pedir la absolución por inocencia y por prescripción del delito.



Además, reclamó la "nulidad de todo lo obrado desde el inicio de la investigación por pérdida de imparcialidad del juez de instrucción", al recordar la condena a Galeano, por delitos cometidos durante la investigación.



"No saben qué imputarle, solo saben que quieren una condena y a prisión perpetua", agregó.

.



La defensora sostuvo que "con honestidad lo que han hecho las partes acusadoras con sus alegatos es reconocer lo que sostiene desde el primer día Telleldín, su ajenidad con relación al atentado".



"No existen elementos de prueba que permitan vincular válidamente al nombrado con su participación necesaria en semejante atentado", completó.



A 26 años del ataque terrorista que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía AMIA en Pasteur 633 del barrio de Once "no han podido reconstruir la verdad histórica de los hechos", sostuvo y reiteró la "inocencia" de Telelldín.



"Pasó de ser un lumpen doblador de autos a un líder de asociación criminal, un vendedor codicioso. ¿Algo más quieren tirar al asador las partes acusadoras?", se preguntó sobre Telleldín.

.



La fiscalía pidió prisión perpetua en su alegato al igual que la querella de Familiares de Víctimas mientras que AMIA y DAIA solicitó 20 años de prisión.



"Sean serios, es el mayor atentado en la historia del país. ¿No se les cae la cara de estar sentados ahí pidiendo la perpetua?", cuestionó la defensa.



La abogada cuestionó la acusación fiscal según la cual Telleldín se "representó" que la Trafic que vendió a alguien con acento extranjero el 10 de julio de 1994 por 11.500 dólares iba a usarse para un delito de gravedad como un atentado y no hizo nada por evitarlo.



La defensora de Telelldín cerró la etapa de alegatos en el segundo juicio que se sigue al actual abogado, quien pasó diez años preso entre 1994 y 2004, cuando quedó libre tras resultar absuelto en el primer debate por el atentado, que anuló la investigación por las irregularidades cometidas.

.



Entre ellas estuvo el pago de 400.000 dólares al ahora juzgado para declarar contra policías bonaerenses que terminaron acusados junto con él como supuestos "partícipes necesarios" del atentado.



El segundo juicio se inició el 18 de mayo de 2019, quedó interrumpido por la pandemia de coronavirus y se retomó de manera virtual en junio último.



El debate oral continuará el miércoles próximo cuando los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero escuchen las llamadas "réplicas y dúplicas" a los alegatos, previo a fijar fecha de últimas palabras del acusado y veredicto.