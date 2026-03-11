La AMIA denunció que recibió amenazas

Las sedes de la AMIA ubicadas en las calles Pasteur 633 y Uriburu 650 atravesaron una inspección de seguridad durante la mañana de este miércoles.

El procedimiento se puso en marcha a raíz de un mensaje intimidatorio que llegó a través de una cuenta de correo electrónico, lo que obligó a las autoridades a aplicar las normas de protección establecidas para estos casos.

A diferencia de otros incidentes similares, la revisión se efectuó de manera discreta y bajo la supervisión de las fuerzas nacionales. El operativo no alteró la dinámica interna de la institución ni afectó la agenda de los asistentes.

Funcionamiento sin alteraciones

Desde la entidad confirmaron que el despliegue técnico no derivó en situaciones de emergencia. El reporte oficial detalló que el accionar "no requirió la evacuación del personal ni de las personas que se encontraban en los edificios en ese momento".

El comunicado institucional subrayó que la jornada transcurrió según lo previsto a pesar de la presencia de los especialistas.



"Todas las actividades programadas continuaron desarrollándose con normalidad durante la inspección, la cual culminó sin novedades", informaron tras dar por finalizadas las tareas de control en ambos inmuebles.

Esta mañana, ante una amenaza recibida por correo electrónico, y de acuerdo con los protocolos vigentes dispuestos por las autoridades nacionales, se realizó una revisión preventiva en las sedes de Pasteur 633 y Uriburu 650 de nuestra institución.



Acá el comunicado de la AMIA completo

Esta mañana, ante una amenaza recibida por correo electrónico, y de acuerdo con los protocolos vigentes dispuestos por las autoridades nacionales, se realizó una revisión preventiva en las sedes de Pasteur 633 y Uriburu 650 de nuestra institución. El procedimiento no requirió la evacuación del personal ni de las personas que se encontraban en los edificios en ese momento. Todas las actividades programadas continuaron desarrollándose con normalidad durante la inspección, la cual culminó sin novedades.