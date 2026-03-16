Javier Milei participará del acto por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel

El presidente de Javier Milei participará este martes del acto de homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, al cumplirse 34 años del ataque terrorista ocurrido el 17 de marzo de 1992.

La ceremonia se realizará en el cruce de Arroyo y Suipacha, en el barrio porteño de Retiro. El arranque está previsto para las 14.50, el mismo horario en que explotó la bomba que destruyó por completo el edificio diplomático y provocó la muerte de 29 personas, además de dejar 242 heridos.

El acto será organizado de manera conjunta por la Embajada de Israel en Argentina y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Allí se espera la presencia del mandatario junto a integrantes de su gabinete.

Javier Milei junto a Victoria Villarruel en el acto homenaje del 2024.

En la conmemoración del año pasado, la delegación oficial estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien compartió las primeras filas junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En 2024, en tanto, el propio Milei asistió al acto en su primer aniversario como presidente, acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el alcalde de la Ciudad.

Para la ceremonia de este año se prevé que el embajador israelí en el país, Eyal Sela, sea uno de los principales oradores, tal como ocurrió en ediciones anteriores. Además, debido al contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente, se espera un amplio operativo de seguridad en la zona.

En los últimos días, Milei reiteró su respaldo a Israel. "Soy el presidente más sionista del mundo", afirmó durante una disertación en la Yeshiva University, en Nueva York, donde también expresó su apoyo a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En otras declaraciones recientes, el mandatario calificó a Irán como un "enemigo" de la Argentina debido a los atentados terroristas perpetrados en la década de 1990, entre ellos el ataque con coche bomba contra la sede de la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos y alrededor de 300 heridos.