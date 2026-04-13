Causa AMIA: ordenan la captura internacional de un estrecho colaborador de Alí Jamenei

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional del dirigente iraní Alí Asghar Hejazi, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994.

A cargo del Juzgado Federal N° 6, el magistrado solicitó a Interpol la emisión de una alerta roja, en el marco de la investigación impulsada por el fiscal Sebastián Basso.

Hejazi fue el último incorporado como acusado en el expediente y, según la causa, habría mantenido un rol clave dentro de la estructura del régimen iraní, como colaborador cercano del líder supremo Alí Jamenei.

El juez federal Daniel Rafecas fue quien ordenó la captura internacional.

De acuerdo a la investigación judicial, el funcionario habría integrado la cúpula del poder iraní y actuado como una de las figuras de mayor confianza del fallecido líder.

El rol del "Comité Vijeh"

Los informes lo ubican al frente del denominado "Comité Vijeh", un organismo que, hace más de tres décadas, habría desarrollado tareas de inteligencia y planificación para el ataque. En ese esquema, se le atribuye la coordinación general de la operación terrorista perpetrada el 18 de julio de 1994 contra la AMIA.

Asimismo, Rafecas rechazó el pedido del fiscal para dictar el procesamiento de diez imputados iraníes y libaneses, a la espera de una definición de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la validez de la Ley de Juicio en Ausencia.

Entre los acusados se encuentran Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria, junto a Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman.

Días atrás, el juez también dispuso la desclasificación de documentación de inteligencia vinculada al atentado y solicitó medidas a la Secretaría de Inteligencia de Estado y a la Jefatura de Gabinete para avanzar con su difusión.