Estados Unidos respalda a la Argentina tras la expulsión del máximo diplomático de Irán

El Gobierno de los Estados Unidos expresó este viernes un fuerte respaldo a la administración de Javier Milei tras la expulsión del máximo diplomático iraní en el país y la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista.

A través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado destacó la postura del país en el marco del conflicto en Medio Oriente.

"Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto, Argentina dio el valiente paso de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani", publicó el organismo oficial.

Salida diplomática y tensión bilateral

La medida se oficializó luego de que el Gobierno argentino declarara "persona non grata" a Mohsen Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios en Buenos Aires.

El canciller Pablo Quirno confirmó que el funcionario ya dejó el país: "En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex encargado de negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional".

Según el Palacio San Martín, la decisión fue una respuesta a comunicados de Teherán calificados como "falsos, ofensivos e improcedentes".

Además, la Cancillería remarcó la histórica falta de cooperación de Irán en las investigaciones por los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).

"El Gobierno argentino reafirma su compromiso indeclinable con la memoria de las víctimas, la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia", señaló el comunicado oficial.

Reacciones internacionales y cruces diplomáticos

Desde Irán, el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó la medida como una "acción ilegal" y un "error estratégico", acusando a las autoridades argentinas de ser "cómplices" de Estados Unidos e Israel.

Ante esto, el gobierno de Javier Milei respondió que dichas manifestaciones representan una "inaceptable injerencia en los asuntos internos".

En contraste con el rechazo iraní, el canciller de Israel, Gideon Sa'ar, se sumó a los elogios de Washington, calificando la determinación argentina como "valiente e inspiradora".

Con la inclusión de la CGRI en el registro de entidades terroristas, el Estado argentino queda habilitado para avanzar con sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas contra personas vinculadas a dicha organización.