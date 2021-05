El abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, uno de las siete profesionales de la salud acusadas en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, rechazó la imputación de homicidio simple con dolo eventual formulada por los fiscales contra su clienta.

Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, dijo en declaraciones a la señal TN que "acá no hay un homicidio con dolo eventual porque no había intencionalidad de cometer un perjuicio. Lo que puede haber es un homicidio culposo con representación, que permite que la persona se represente el resultado pero confía en que por su idoneidad no va a ocurrir o lo va a poder evitar".

El agravamiento de la calificación del delito fue formulado por los fiscales Laura Marina Capra, Cosme Sebastián Iribarren y Patricio Ferrari , al pedir las indagatorias de todo el equipo que asistía a Maradona en el momento de su deceso: Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, los enfermeros Dahiana Gisela Madrid, Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini.

.

"No coincidimos con la calificación legal. En su momento, la defensa no sólo va a refutar los hechos y las pruebas de esa imputación, sino que haremos las presentaciones necesarias para mostrar en el expediente por qué no estamos de acuerdo", afirmó Mischanchuk.

En cuanto a su clienta, el abogado dijo que "Cosachov desde el punto de vista psiquiátrico no recibía órdenes, pero sí consensuó la medicación con médicos de distintas especialidades que la conocían y también con una coordinación psiquiátrica de la empresa de medicina prepaga de Maradona. No hay audio que pruebe fehacientemente que recibiera órdenes acerca de qué le tenía que dar al paciente".



Sobre la actuación profesional de su defendida, Mischanchuk afirmó que "la medicación de Cosachov no le provocó la muerte. Los médicos forenses no dicen eso, dicen que alguna de las drogas que recibía requería un monitoreo más preciso y más concreto".